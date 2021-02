Solar-Carportanlagen: Schutz, Energiegewinnung und Ladestation in einem

GridParity Solar-Carports werden aus hochwertigen Materialien, wie z.B. eloxiertem Aluminium oder bei großen Anlagen auch aus verzinktem Stahl individuell als Bausatz konfiguriert. Die transparenten Doppelglasmodule sowie die wasserdichte Montage schützen die Fahrzeuge vor Umwelteinflüssen, während sie lautlos und umweltfreundlich Energie produzieren.

Der Strom kann in das Haus- oder Betriebsnetz eingespeist werden oder auch in die optional erhältlichen Batterieanlagen. Integrierte Ladestationen bis hin zu Elektrotankstellen bereiten auf die Zukunft der e-Mobilität vor.

Große Vielfalt an Modellen

GridParity bietet mehr als 100 verschiedene Modelle an, die sich zudem noch auf unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen. Die Aluminiumcarports werden als Bausatz vorbereitet. Die intelligenten Verbindungsteile ermöglichen den Aufbau durch jedes handwerklich begabte Team.

Die Stahlcarports sind durch die Feuerverzinkung fast unverwüstlich. Durch die intelligente Statik stehen diese auch ohne Bodenbefestigung bereits stabil. Nach einer Fundamentierung mit kostengünstigen Fertigbetonteilen besteht durch die stabilen Stahlträger bereits ein Anfahrschutz. Für beide Materialtypen kann auf Wunsch auch die schlüsselfertige Installation angeboten werden.

Erweiterung zu großen Carportanlagen mit mehreren 100 Stellplätzen

Alle Bausätze können beliebig erweitert werden, sodass sowohl eine private Einfahrt als auch große Parkplatzanlagen für Einkaufszentren, Möbelhäuser etc. ästhetisch überdacht und mit Ladesäulen ausgestattet werden können. Auch in der Höhe sind die Carports variabel. Dies ermöglicht beispielsweise Lösungen für Wohnmobile, Transporter oder Großraumlimousinen.

Ästhetische Transparenz durch Doppelglasmodule

Die meisten Carports sind „dunkle Höhlen“, nicht jedoch die semi-transparenten GridParity Anlagen. Tagsüber fällt genügend Helligkeit durch die Doppelglasmodule und in der Nacht sorgt eine leistungsstarke LED-Beleuchtung für Helligkeit. Die Doppelglasmodule sind aufgrund ihrer Beschaffenheit äußerst robust und langlebig. Sie werden wasserdicht auf die Bausätze montiert und kombinieren Ästhetik mit einem hohen Stromertrag.

Solar-Carportanlagen: Ideal für die dezentrale Stromerzeugung

PV-Carportanlagen erzeugen Strom am Verbrauchsort in vielen Fällen passend zum Verbrauch. Ideal ist die Verbindung mit Smart-Meter-Systemen die den erzeugten Strom an die Verbrauchsstellen verteilen. Sofern – z.B. am Wochenende – keine ausreichende Nachfrage besteht, kann dieser gespeichert werden.

Die Stromerzeugung ist bei der Verwendung leistungsstarker Module erstaunlich hoch. Sie erreicht bei größeren Anlagen schnell mehrere Megawattstunden sodass bei einer intelligenten Steuerung in vielen Fällen ein teurer Netzausbau vermieden werden kann.

Bausatzungen fordern Solarcarports

Immer mehr Bausatzungen von Gemeinden und jüngst ganzen Bundesländern wie z.B. Baden-Württemberg fordern den Bau von Solarcarports zur dezentralen Stromerzeugung und Entlastung der Netze. Unsere leistungsstarken Anlagen erfüllen alle Bedingungen und sind oft nur unwesentlich teurer als einfache Carports ohne PV.

Gehen Sie gemeinsam mit der GridParity AG den Weg in eine grünere Zukunft!