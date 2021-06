Neuer 3-phasiger PV Wechselrichter von Sungrow – Maximale Freiheit

Anfang März hatte das Unternehmen Sungrow seinen neuen 3-phasigen PV Wechselrichter zum ersten Mal vorgestellt. Seither ist viel passiert, die ersten Prototypen wurden in Europa bereits vor einiger Zeit installiert und liefern laut Sungrow sehr zufriedenstellende Resultate.

Die ausgewählten Installateursbetriebe, welche an dem Testlauf mit dem Wechselrichter von Sungrow teilgenommen haben, beschreiben das Produkt als „einzigartig in Bezug auf Gewicht und Design”. Auch die sehr einfache Verkabelung während des Installationsprozesses wurde mehrfach hervorgehoben. „Wir haben bei der Entwicklung großen Wert auf Details gelegt. Alle Anschlüsse liegen extern, sodass der Wechselrichter bei der Installation nicht geöffnet werden muss“, sagt Eleonora Potestio, Produktmanagerin des neuen 3-phasigen. Sogar die größten Geräte mit 20 kW wiegen nur leichte 21 kg. Die Installation kann daher ohne Probleme von einer einzelnen Person durchgeführt werden.

Die neue Generation 3-phasiger Wechselrichter von Sungrow geht außerdem mit dem Trend steigender PV Modulgrößen. Höhere maximale Modulströme könnten zu Abschneideverlusten und damit zu einer Reduzierung der Leistung und Produktion führen. Der max. PV-Eingangsstrom der neuen Generation von 3-phasigen Residential-Wechselrichtern ist höher als bei der vorherigen Generation und somit an die höheren Stromspezifikationen der Module angepasst.

Ein weiteres Highlight des neuen 3-phasigen Wechselrichters ist das Kommunikationsmodul, welches Teil des Lieferumfangs ist. Das WiNet Modul sendet die Anlagendaten alle 10 Sekunden an die iSolarCloud Monitoring Plattform, für maximale Genauigkeit und Verlässlichkeit. „Dank der hohen Datensendefrequenz wird Bedienung und Wartung so leicht und präzise wie nie zuvor. Mit der Live Tracking Funktion bekommt man einen detaillierten und doch soliden Überblick zum Anlagenstatus und kann schnell auf etwaige Änderungen reagieren“, kommentiert Eleonora Potestio.

Das Produkt wird voraussichtlich ab Juni bei den Distributoren von Sungrow verfügbar sein. Eine Übersicht der offiziellen Sungrow Distributoren findet man auf der Website des Unternehmens. Im Factsheet zum neuen 3-phasigen Wechselrichter gibt es weitere Details zum Produkt und den technischen Innovationen. Hier geht’s zum Factsheet.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Solar-Wechselrichter-Spezialist und wurde als einziger Hersteller bereits das zweite Jahr in Folge als 100 % Bankable ausgezeichnet. Als größter Solar-Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 154 GW Solarenergie installiert.

1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 1600 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche.

Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät – von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen. Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in Sachen saubere Energie bietet Sungrow seinen Kunden ein Maximum an Sicherheit und Kompetenz in über 150 Ländern weltweit. Für eine saubere Zukunft für uns und alle danach.



