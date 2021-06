Solarwatt: neue Marke für Sektorenkopplung, neuer Batteriespeicher mit BMW entwickelt

Der Photovoltaik-Systemanbieter Solarwatt will künftig auch in den Sektoren Wärme und Mobilität aktiv werden. Der Fokus liege darauf, dass Solarwatt-Kunden mit ihrem selbst erzeugten Solarstrom auch ihr Elektroauto laden und eine Wärmepumpe antreiben könnten.

Neben dem Einstieg in die Sektorenkopplung hat Solarwatt auch einen neuen Batteriespeicher entwickelt – zusammen mit der BMW Group. Im Sinne der neuen Geschäftsfelder in der Sektorenkopplung hat Solarwatt seine Marke neu gestaltet und sich eine „eine neue kommunikative und visuelle Identität verschafft“. Außerdem hat Solarwatt die Dienstleistungen rund um seine Anlagen erweitert. Das Unternehmen vermittelt nach dem Kauf einer PV-Anlage zum Beispiel von Solarwatt geprüfte Steuerberater. Außerdem übernimmt es die Meldung der Zählerdaten an Netzbetreiber und Stromlieferanten. Für die Lieferung von Reststrom verweist das Unternehmen auf den „von Solarwatt zertifizierten Grünstrom-Anbieter“ Greenpeace Energy. Eine PV-Versicherung bietet Solarwatt bereits seit mehreren Jahren an.

Solarwatt hilft Premium-Installateuren bei Einstieg in Sektorenkopplung

Seine Premium-Installateure will Solarwatt stärker unterstützen, damit sie sich mit allen Teilen eines dezentralen Energiesystems auskennen. „Die Sektoren Energie, Wärme und Verkehr wachsen immer weiter zusammen – und darauf müssen natürlich auch die Installateure vorbereitet sein“, sagt Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. Das Unternehmen will auch die eigenen Prozesse für die Eingabe und Verarbeitung der Aufträge für die Installateure vereinfachen. Mit den Premium-Installateuren steuert Solarwatt dem Fachkräftemangel entgegen.

Neuer Batteriespeicher mit BMW entwickelt

Gemeinsam mit der BMW Group hat Solarwatt außerdem einen neuen Batteriespeicher entwickelt. Die neue Speicher-Generation „Battery flex“ nutzt Komponenten, die auch in Elektroautos Verwendung finden. Der neue Speicher soll ab Herbst über die Premium-Installteure lieferbar sein.

Die Batteriemodule fertigt Solarwatt in Zusammenarbeit mit der BMW Group. Das Batterie-Management-System stammt von Solarwatt Innovation. “In diesem Produkt steckt die umfassende Automotive-Kompetenz des Weltkonzerns BMW Group gepaart mit dem tiefen Speicher-Knowhow, das wir in den vergangenen Jahren bei Solarwatt aufgebaut haben. Die Fertigung erfolgt dann über uns – aber mit den gleichen Qualitätsstandards, die auch in der Automobilindustrie Anwendung finden”, sagt Neuhaus.

Beide Unternehmen betonen die Nachhaltigkeitsstandards entlang der Liefer- und Produktionskette. „Wir legen großen Wert darauf, dass in unseren Lieferketten alle Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden“, sagt Eric Hamm, Leiter Antriebssysteme für Industriekunden und Remanufacturing bei der BMW Group. Solarwatt-Hauptanteilseigner Stefan Quandt bestätigt: „Auch Solarwatt setzt hohe Standards im Hinblick auf Umwelt und Arbeitsbedingungen. Wir produzieren nachhaltig und können gewährleisten, dass es in unserer Lieferkette sozial und anständig zugeht.“

Batteriespeicher modular skalierbar

Der Heimspeicher “Battery flex” ist für Kapazitäten von 4,8kWh bis 240 kWh modular skalierbar. Das ermöglicht eine individuelle Anpassung an die PV-Anlage bei gleichzeitig geringen Kosten. Zudem kann er wahlweise in den Gleichstrom- (DC) oder Wechselstrom-Kreislauf (AC) eingebunden werden und eignet sich daher auch für die Nachrüstung in Bestandsanlagen. Die Einzelkomponenten von “Battery flex” wiegen maximal 25 Kilogramm. Dadurch kann der Speicher auch von einer einzelnen Person problemlos installiert werden. Über eine Internetanbindung versorgt sich der Speicher automatisch mit der neuesten Software-Version und neuen Funktionen.

Der gemeinsam entwickelte Batteriespeicher knüpft an eine bestehende Partnerschaft aus dem Jahr 2013 an. Dabei ging es zunächst um die Vermittlung von Photovoltaik-Komplettlösungen für Dachanlagen und Carports an Kunden von BMW i. Gemeinsames Ziel sei es, weitere kundenzentrierte und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, sodass die Bereiche Photovoltaik und Elektromobilität zusammenwachsen und dazu beitragen, den CO 2 -Ausstoß zu senken. „E-Mobility und Photovoltaik gehören einfach untrennbar zusammen. Denn nur wenn möglichst viele Elektroautos mit regenerativem Strom, wie z.B. Solarstrom geladen werden, macht der Wandel hin zur Elektromobilität ökologisch und ökonomisch überhaupt Sinn”, findet Neuhaus.

8.6.2021 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH