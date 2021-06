Die Solarindustrie entwickelt sich rasant. Die Solaranlagen werden immer leistungsfähiger und belastbarer und gleichzeitig günstiger. Der Hersteller AE Solar hat nun mit Thunder die effizienteste Solarmodulserie der nächsten Generation auf den Markt gebracht.

Eine Kombination aus höchster Leistung und moderner Ästhetik garantiert den maximalen Nutzen der Solarinvestition mit der neuen Thunder-Reihe. Die neue Modulserie hat überraschend viel Aufmerksamkeit erzielt, daher wurden die Vorbestellungen früher als geplant gestartet.

Die AE Solar Panels zeichnen sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften hinsichtlich Design, erhöhter Leistung und höchster Effizienz aus. „Ich freue mich heute verkünden zu dürfen, dass der Thunder Launch beginnt. Ungeachtet der Herausforderungen des Jahres 2020 erscheinen die erneuerbaren Energien als ein optimistischer Anfang für eine bessere und sauberere Zukunft. Durch harte Zusammenarbeit mit meinem internationalen Team im letzten Jahr haben wir es geschafft unsere Marke und unser Portfolio neu zu gestalten. AE Solar hat sich darauf konzentriert, ein Sortiment entsprechend den Bedürfnissen des Marktes und unserer Kunden zu entwickeln. Die neue Produktlinie Thunder entspricht genau den Wünschen der Kunden: sie ist höchsteffizient und langlebig. Unsere Produktion, sowie unser Service, wird sich immer an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren”, so AE Solar-Gründer und CEO, Alexander Maier.

Über AE Solar:

AE Solar, der deutsche TIER 1 Hersteller, hat sich als dynamisches und fortschrittliches Unternehmen erwiesen. Seit der Gründung im Jahr 2003 positioniert sich das Unternehmen als eines der führenden Unternehmen in Privatbesitz. AE Solar zeigt stetiges Wachstum, erweiterte kontinuierlich sein Portfolio und stärkte seine Präsenz auf den internationalen Märkten. Mittlerweile ist AE Solar in mehr als 95 Ländern tätig. Das internationale Team arbeitet simultan an innovativen Produkten und Lösungen in der Solarindustrie. AE Solar arbeitet kontinuierlich daran die Erträge der PV-Module zu maximieren und bleibt ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger globaler Energielieferant für den Kunden. Die Gesamtkapazität von AE Solar im eigenen Haus beträgt mehr als 2,5 GW pro Jahr.

Weitere Informationen über die verschiedenen Module, die Materialeigenschaften, die Verpackung der AE Module und deren Garantieleistungen erfahren Sie in unserem Thunder-Datenblatt.