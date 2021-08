Solar Terrassen von GridParity vereinen Design und Nutzen!

Fast 50% der Deutschen besitzen eine Terrasse. Doch nur ein kleiner Bruchteil nutzt ihre Terrasse auch, um Geld zu sparen. Mit den PV-Terrassen von GridParity tun Sie etwas Gutes für die Umwelt und sparen gleichzeitig Ihre Stromkosten!

Bis vor wenigen Jahren gab es dafür keine akzeptable Lösung. Hässliche PV Module ohne Transparenz mit herumhängenden Kabeln wollte niemand haben. Außerdem haben die Standardmodule auch keine Zertifizierung für die Überkopfmontage. Dieses Problem hat die GridParity AG mit den transparenten Almaden Modulen gelöst.

Dünn, transparent und lichtdurchlässig

Die ästhetischen Solar-Terrassen von GridParity sind die perfekte energetische Ergänzung für Ihren Garten. Die semi-transparenten Doppelglas-Module runden die Terrassenüberdachung designtechnisch ab. Die aus zwei nur 2 mm dünnen gehärteten Glasscheiben bestehenden PV Module sind extrem stabil und nach EN12600 für die Überkopfmontage zugelassen.

Zudem sind sie je nach dem Abstand der Solarzellen transparent und lassen bis zu 40 % Licht durch. Man sitzt also nicht in einer dunklen Höhle, sondern auf einer hellen Terrasse. Das durchscheinende Licht bietet interessante Licht-Schatten Kontraste.

Wasserfestes Befestigungssystem und unsichtbare Kabelverlegung

Die Module werden mit Hilfe des mitgelieferten wasserfesten Befestigungssystems sicher verlegt. Wasser fließt in eine für die Konstruktion optimierte Dachrinne, die in die Nuten der Profile einfach eingeklickt wird. Die Kabel verschwinden in einem eleganten Aluminiumkanal, in den die optional erhältlichen LED-Beleuchtungsschienen einfach eingeklickt werden können.

Einfaches Bausatzsystem, optional erweiterbar

Die Terrassensysteme sind in unterschiedlichen Größen als Bausätze erhältlich. Zum Zusammenbau sind nur der mitgelieferte Sechskantschlüssel, sowie ein handelsüblicher Akkuschrauber erforderlich. Viele 100 Handwerker und auch geschickte Heimwerker haben GridParity Bausätze anhand der bebilderten Aufbauanleitungen bereits aufgebaut.

Passende Wechselrichter und Batteriesätze, sowie Ladeeinrichtungen für die Elektromobilität können ergänzt werden.