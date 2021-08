Ein System – Viel Platz! Mit den PV-Carports von GridParity

GridParity Solar-Carports werden aus hochwertigen Materialien, wie z.B. eloxiertem Aluminium oder bei großen Anlagen auch aus verzinktem Stahl individuell als Bausatz konfiguriert.

Die PV-Carports von GridParity schützen Ihre Parkflächen vor Witterungseinflüssen. Durch das optimierte wasserfeste Montagesystem der Doppelglas-Module bilden die PV-Carports sichere Überdachungen, die zugleich Strom generieren. Die hochwertigen semitransparenten Module sind zertifiziert nach EN12600 für Überkopfinstallation.

Investieren Sie in einen PV-Carport

Sowohl private Autobesitzer als auch Parkplatzinhaber von Supermärkten oder Kommunen profitieren von den Vorteilen der GridParity PV-Carports! Durch die Stromgenerierung der Module amortisiert sich die PV-Anlage bereits nach kurzer Zeit. Nebenbei werten Sie die Parkflächen optisch auf durch die semi-transparente Ästhetik der strapazierfähigen Doppelglasmodule.

Ein System – Viel Platz!

Die GridParity PV-Carports bieten den parkenden Autos ausreichend Platz. Je nach Fahrzeugtyp offeriert die GridParity die Carports optional in verschiedenen Höhen, sodass z.B. auch Wohnmobile Platz darunter finden können. Durch intelligente Verbindungsteile können die Carports optional erweitert werden bis hin zu großen Carportanlagen mit mehreren hundert Parkplätzen.

PV-Carports vereinen Design & Nutzen

Bei den Solar-Carports von GridParity parken Sie nicht unter einem dunklen Dach, wie es bei herkömmlichen Carports mit Stahlblech, Wellblech oder auch Standard-Modulen der Fall ist. Durch das transparente Design der Doppelglas-Module ergibt sich unter dem Carport ein interessantes Licht-Schattenspiel. Alle verlegten Kabel werden in dafür optimierten Kabelkanälen versteckt, sodass das Gesamtbild nicht von herunterhängenden Kabeln beeinträchtigt wird. In diese Kabelkanäle können optional passende LED-Lichtleisten eingeklickt werden. Die optimierte Anordnung der Stützen bietet den Fahrer/innen ein einfaches Ein- und Aussteigen.

Alles aus einer Hand

Die GridParity bietet Ihnen ein vollumfängliches Paket aus Carport-Bausatz mit hochwertigen und für die Überkopfmontage zertifizierten Doppelglas-Modulen sowie allen notwendigen Komponenten, wie bspw. Ladeeinheiten, Wechselrichtern, Speichern, LED-Beleuchtung und integrierter Dachentwässerung. Die Kombination mit Ladesäulen ermöglicht auch eine Elektrotankstelle.

Größte Auswahl an Komplettangeboten zur Elektromobilität

Insgesamt bietet GridParity mehr als 100 verschiedene Modelle an. Gemeinsam finden wir die passende Anlage für Ihre Bedürfnisse. Rufen Sie uns an oder schreiben eine Mail an anfrage@gridparity.ag.