Sungrow: “Der Markt ist bereit für Heimspeicherlösungen”

Das europäische Klimaneutralitätsziel für 2050 ist ein starker Treiber für Energiespeichersysteme. Marktanalysten erwarten, dass in Europa ab 2022 jedes Jahr mehr als 1 GWh an Speichersystemen im Residentialbereich installiert werden. Außerdem haben Innovationen und stark fallende Preise dazu geführt, dass Heimspeicher zu einem der spannendsten Themen im Markt geworden sind.

Sungrow, einer der größten Wechselrichter und ESS Hersteller weltweit, hatte kürzlich seine neue 3-phasige Lösung angekündigt: eine Kombination aus dem 3-phasigen Hybrid und der neuen Residential Batterie.

Sungrow – der erfahrene Hersteller für Hybridwechselrichter

“Es ist bereits fast zwei Jahre her, dass wir unseren 3-phasigen Hybrid auf den Market gebracht haben. Der Wechselrichter ist mit einer großen Anzahl der gängigen Speicher im Markt kompatibel. Die integrierte Notstromfunktion, die schnelle und einfache Installation und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten, haben dem Produkt zu einem großen Erfolg verholfen”, sagt Andrea Polini, Produktmanager für Hybridwechselrichter und ESS bei Sungrow. Die Markteinführung des neuen Heimspeichers ist der nächste Schritt des Unternehmens den Energiemarkt zu revolutionieren. Die 3-phasige Lösung macht es möglich, das gesamte System, bestehend aus Hybrid und Batterie, von nur einem Hersteller zu beziehen. Dies bringt einen klaren Vorteil mit sich: für das komplette System gibt es nur einen Ansprechpartner, ganz gleich, ob es sich um Fragen zur Installation oder Inbetriebnahme handelt, oder ob es um Service- oder Garantiefragen geht.

„Die Garantiebestimmungen sind tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Für die Komplettlösung, Hybrid und Batterie, gibt es bei Sungrow 10 Jahre Produktgarantie. Dieser Fakt hebt uns ganz klar von anderen Herstellern im Markt ab, viele Hersteller haben für ihre Wechselrichter und Batterien verschiedene Garantielaufzeiten und -bedingungen. Wir arbeiten stetig daran unser Portfolio zu verbessern und praktikable Lösungen von höchster Qualität für unsere Partner zu entwickeln. Ich würde sagen, dass uns mit der 3-phasigen Lösung ebendies gelungen ist“, kommentiert Jeremy Powell, Director Distribution in Europa bei Sungrow.

Der neue Heimspeicher von Sungrow – schnell und einfach in der Handhabung

Die Batterie ist im Allgemeinen modular und benutzerfreundlich aufgebaut. Jedes Batteriemodul wiegt nur 33 kg und bei der Installation ist keine Verkabelung zwischen den einzelnen Modulen erforderlich. Im neuen Installationsvideo wird deutlich, wie schnell und einfach sich das System installieren lässt.

Die Mindestkapazität beträgt 9,6 kWh, was 3 Batteriemodulen entspricht, und kann bis auf 25,6 kWh erhöht werden, was einer Anzahl von 8 Module pro Batterie entspricht. Kunden können von einem maximalen Entladestrom von 30 A profitieren und genießen somit maximalen Eigenverbrauch. Außerdem handelt es sich beim 3-phasigen Hybrid und der neuen Batterie um ein perfekt aufeinander abgestimmtes Notstromsystem mit modernster Lastregelung und einer nahtlosen Umschaltzeit in weniger als 20 ms.

Ein weiteres Highlight der 3-phasigen Lösung ist das neue Kommunikationsmodul, das WiNet-S, welches Teil des Lieferumfangs ist. Das WiNet-S kombiniert Ethernet- und WiFi-Verbindung in einem Port. Das Gerät sendet alle 10 Sekunden neue Daten an die kostenlose Monitoring Plattform iSolarCloud. Somit kann sowohl der Energiefluss als auch der Selbstverbrauch maximal genau überprüft werden.

Die neue 3-phasigen Lösung – Das Warten hat bald ein Ende

Bei der Frage bzgl. Verfügbarkeiten, gab Andrea Polini folgende Auskunft: „Unsere neue Residential Batterie wird in allen Märkten verfügbar sein, in denen wir aktuell auch den 3-phasigen Hybrid verkaufen. Aktuell fokussieren wir uns auf Deutschland, Schweden, Italien und Polen. Weitere Länder wie Belgien, Niederlande und Spanien werden folgen.”

Sie wollen mehr erfahren? Hier geht’s zum Factsheet der 3-phasigen Lösungen.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Solar Wechselrichter Spezialist und wurde als einziger Hersteller bereits das zweite Jahr in Folge als 100 % Bankable ausgezeichnet. Als größter Solar Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 182 GW Solarenergie installiert. 1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 1800 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche. Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in Sachen saubere Energie bietet Sungrow seinen Kunden ein Maximum an Sicherheit und Kompetenz in über 150 Ländern weltweit. Für eine saubere Zukunft für uns und alle danach. Erfahre mehr auf https://ger.sungrowpower.com/