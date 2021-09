Bis zum 7. Oktober bietet die Messe ein hochkarätiges Fachprogramm mit Expertentalks, technischen Webinaren, Videos und unterhaltsamen Elementen.

Monatelang hat das Team diese Messe vorbereitet und eine spektakuläre Veranstaltung auf die Beine gestellt. Die Teilnehmer werden mitgenommen auf eine Weltraumstation. Neben den Fachleuten aus dem Haus Solar-Log sind eine Reihe von hochkarätigen externen Energie-Experten mit an Bord, wenn das Raumschiff abhebt.

Energiewende beschleunigen

„Digitalisierung und Sektorkopplung als Beschleuniger in der Energiewende“: ein Thema, das viele, wenn nicht alle Akteure am Energiemarkt beschäftigen muss. In einer Expertenrunde am 30. September melden sich unter anderem, Professorin Dr. Claudia Kemfert vom DIW in Berlin, Arnold Berens (Vorstand QVSD – Qualitätsverband Solar- und Dachtechnik) Matthias Bueter (Intilion GmbH)und Holger Schroth, Geschäftsführungsmitglied und Chef-Produktentwickler bei Solar-Log zu Wort. Die Experten erläutern, diskutieren, ordnen ein und geben Orientierungshilfen.

Spannende Webinare

Wie bekomme ich eine PV-Anlage schnell, einfach und sicher in die Direktvermarktung? Wie lassen sich die Redispatch 2.0-Anforderungen erfüllen? Ein Webinar am 28. September bietet die Antworten auf diese Fragen. Weitere Webinare befassen sich unter anderem mit der ganzen Palette der Anwendungsmöglichkeiten und Lösungsansätze, die Solar-Log dem Markt bietet. Technische Betriebsführung für PV-Anlagen mit Schwerpunkt auf Datenanalyse und Visualisierung – die neue Monitoring-Plattform von Solar-Log wird in einer Live-Demo ausführlich vorgestellt (27. September). Der Solar-Log Base bietet neue, zusätzliche Funktionen im Netzmanagement- wer sich dafür interessiert, schaltet sich am 24. September zu. Das sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Vorträge und Webinare bei der virtuellen Messe 2021 von Solar-Log.

Gewinnchancen

Keine Messe ohne Gewinnspiel – das gilt hier. Als Gewinn wartet ein hochwertiger Profi-Grill auf die Teilnehmer. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall! Das komplette Programm der virtuellen Messe gibt es hier: Mit Solar-Log ins Weltall reisen.