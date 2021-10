Drei neue Solarenergie-Innovationen von AE Solar 

Der deutsche TIER1-Hersteller AE Solar reitet bereits auf einer Welle von neuen Solarinnovationen. Drei davon werden jetzt vorgestellt.

Während COVID-19 die Schlagzeilen und die Regierungspolitik in den letzten Monaten beherrschte, war das vergangene Jahr auch ein Meilenstein für die erneuerbaren Energien. Da sich viele Volkswirtschaften weltweit auf einen Aufschwung einstellen, überlegen die Regierungen mehr denn je, wie sie diesen Aufschwung so grün wie möglich gestalten können. Der Solarenergie kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn die Preise und die zeitgemäßen Innovationen haben das Vertrauen in ihre Befürworter wachsen lassen.

Hier sind die Top 3 der neuen Solarinnovationen:

AE Solar integriert NFC-Chips in alle Panele gegen Piraterie

Der internationale Markt ist voll von Nachahmern, die unter vertrauenswürdigen Markennamen gefälschte PV-Module von geringer Qualität mit kurzer Lebensdauer und hoher Degradation entwickeln. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und Produktpiraterie zu bekämpfen, integriert AE Solar NFC-Chips in jedes Solarmodul.

Und hier sind die Vorteile:

Mit dieser innovativen Technologie kann sichergestellt werden, dass jeder Kunde von AE Solar die Originalproduktqualität, die Garantie und die Gewährleistung erhält. Jeder, der ein Smartphone besitzt, kann so in Sekundenschnelle die Echtheit der Produkte von AE Solar überprüfen und erhält, wenn die tatsächliche Information über die Herkunft des Produktes vorliegt, eine langfristige 100%ige Nachhaltigkeitsgarantie.

Der NFC-Chip ermöglicht eine einfache und effiziente Betreuung des Käufers innerhalb des Interaktionssystems der App. In einer Sekunde kann der NFC-Chip dem Käufer alle wichtigen Informationen zu einem PV-Modul liefern. Der Endkunde kann direkt mit dem AE Solar-Team interagieren, seine Kommentare mitteilen und Feedback von den Fachleuten erhalten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, direkt mit der Marke zu kommunizieren und Solarmodule über eine Cloud-Datenbank zu verfolgen. Die AE Solar-App kann kostenlos für IOS und Android heruntergeladen werden.

Thunder – 21,3% Wirkungsgrad, auf den Sie gewartet haben

Eine gewinnbringende Kombination aus höchstem Wirkungsgrad und moderner Ästhetik garantiert, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Solarinvestition ziehen. Thunder – mehr Leistung, Thunder – mehr Einsparungen. Diese Technologie ist in Europa sehr beliebt, da sie der Nachfrage nach höherer Leistung bei besserem Design entspricht.

Eclipse – ultraschwarze Serie für elegantes Wohnen

Die Eclipse-Serie bietet nicht nur hervorragende Leistung und Rentabilität, sondern ist auch ästhetisch. Die PV-Paneelen sind in glattem Schwarz gehalten, was eine ausgezeichnete Wahl für Familien ist, die ihren eleganten und anspruchsvollen Sinn für Stil in ihrer Wohnumgebung unterstreichen.

Die Module der Eclipse-Serie von AE Solar bringen leistungsstarke und ästhetisch ansprechende PV-Paneele auf den europäischen Markt, die die Systemleistung maximieren.

AE Solar, der deutsche TIER 1 Hersteller, hat sich als dynamisches und fortschrittliches Unternehmen erwiesen und sich seit seiner Gründung im Jahr 2003 als eines der führenden Unternehmen in Privatbesitz positioniert. Als Ergebnis der harten Arbeit des Unternehmens ist es stetig gewachsen, hat das Portfolio erweitert und seine Präsenz auf den internationalen Märkten gestärkt. AE Solar ist in mehr als 95 Ländern mit einer jährlichen Kapazität von 2,5 GW tätig. Das internationale Team versucht gleichzeitig, innovative Produkte und Lösungen für die Solarindustrie anzubieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ae-solar.com.