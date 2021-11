Schlüsselfertige PV-Carports mit transparenten Doppelglasmodulen

Die GridParity AG ist Marktführer bei transparenten PV-Dächern. Das Unternehmen aus Karlsfeld bei München bietet qualitativ hochwertige Photovoltaik-Bausätze. Mit mehr als 500 installierten Anlagen verfügt das Unternehmen über ca. 10 Jahre Erfahrung im Bereich der gebäudeintegrierten PV (BIPV).

Die PV Pflicht für Parkflächen ist da

Vor dem Hintergrund der PV-Pflicht, die in immer mehr Bundesländern Anwendung findet, bietet die GridParity AG für gewerbliche Projekte mehrere attraktive und günstige Alternativen der Carport-Gestaltung. Alle Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität (z.B. durch integrierten Anfahrschutz) bei gleichzeitiger Flexibilität aus.

Neu: Der Ressourcensparende Designer PV Carport

Der neu entwickelte Designer-Carport besteht aus einer Metall-Holz-Kombination, die deutlich weniger als die Hälfte der Stahlvarianten wiegt. Dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile bei der Logistik und dem Aufbau. Beides schlägt sich im Preis nieder. Die mehrfach behandelte Holzkonstruktion ist nachhaltig und langlebig. Sie kann ebenso wie die speziell entwickelten und beschichteten Metallsäulen farblich oder graphisch gestaltet werden. Dies beugt der Kritik von Architekten vor, die sich vehement gegen die traditionellen Carports wenden, da diese nicht mit der Architektur der Gebäude gestalterisch verbunden werden können. Optional kann auch statt Holz ein farbiges Aluminiumdach installiert werden.

Individuell in der Größe und Gestaltung

Die Einfahrtbreiten der Carport-Lösungen betragen 5m, 6m oder 7m bei einer variablen Tiefe. Auch die Säulen sind in der Höhe variierbar. Damit wird je nach Anforderung eine überdachte Parkfläche geschaffen, in der verschieden große Fahrzeuge Platz finden. Mithilfe von intelligenten Verbindungsteilen lassen sich die Carports in Ihrer Länge beliebig erweitern.

Es besteht die Möglichkeit, die Säulen nach individuellen Wünschen zu gestalten. So können z.B. Behindertenparkplätze einfach ausgewiesen oder andere Beschriftungen angefügt werden, die z.B. einen Ladeplatz für e-Autos kennzeichnen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Firmenlogos präsent darzustellen. Hinsichtlich des Designs sind keine künstlerischen Grenzen gesetzt.

Let the sunshine in: Kein dunkles Loch durch transparente Module

Sicherheitsvorschriften verhindern, dass Standardmodule direkt als Dachhaut verwendet werden. Auch die fehlende Wasserdichtigkeit wäre ein Problem. Dies gilt nicht für die hochwertigen semitransparenten GridParity Module. Diese sind sind zertifiziert nach EN12600 für Überkopfinstallation. Durch das optimierte wasserfeste Montagesystem bilden die PV-Carports sichere stromgenerierende Überdachungen.

Investieren Sie in einen PV-Carport

Sowohl private Autobesitzer als auch Parkplatzbetreiber von Supermärkten oder Kommunen profitieren von den Vorteilen der GridParity PV-Carports. Durch die Stromgenerierung der Module amortisieren sich die PV-Anlagen bereits nach kurzer Zeit. Die Carport-Bausätze können mit Komponenten, wie bspw. Wechselrichtern, Speichern, oder Ladeeinheiten ergänzt und schlüsselfertig aufgebaut geliefert werden. Die Kombination mit Ladesäulen ermöglicht auch eine Elektrotankstelle.

Größte Auswahl an Komplettangeboten zur Elektromobilität

Insgesamt bietet GridParity mehr als 100 verschiedene Modelle an. Gemeinsam finden wir die passende Anlage für Ihre Bedürfnisse. Rufen Sie uns an oder schreiben eine Mail an anfrage@gridparity.ag.