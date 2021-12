AE Solar: Auszeichnung für innovative Solarlösung zur Eindämmung von Produktpiraterie

AE Solar hat den UN Global Compact Partnership for Sustainability Award 2021 in der Kategorie "Planet" für seine Lösung zur Eindämmung der weltweiten Produktpiraterie in der Solarindustrie gewonnen. Um diese Probleme zu bekämpfen, hat das Unternehmen NFC-Chips (Near Field Communication) in jedes seiner Solarmodule integriert.

AE Solar gewinnt 2021 den UN Global Compact Partnership for Sustainability Award. Der Partnership for Sustainability Award ist die wichtigste Auszeichnung des UN Global Compact Netzwerks für Nachhaltigkeit, Frieden, Umwelt und wirtschaftliche Führung. Er zielt darauf ab, Unternehmen, Mitarbeiter, das Topmanagement und verschiedene Regierungsebenen für die Umsetzung nachhaltiger Strategien in betriebliche Standards auszuzeichnen. AE Solar wurde von der Jury am 2. Dezember in Kiew, Ukraine, für seine innovative Solarlösung zur Eindämmung der branchenbezogenen globalen Piraterie ausgezeichnet. NFC-Chips Auf dem internationalen Solarmarkt tummeln sich viele Nachahmer, die unter vertrauenswürdigen Markennamen gefälschte PV-Module entwickeln, die von geringer Qualität sind, eine kurze Lebensdauer haben und stark degradieren. Um diese Probleme zu bekämpfen, hat das Unternehmen NFC-Chips (Near Field Communication) in jedes seiner Solarmodule integriert. Vorteile Zu den Vorteilen der NFC-Chips gehören: Die NFC-Chips stellen sicher, dass jeder Kunde die ursprüngliche Produktqualität, Garantie und Gewährleistung erhält. Jeder, der ein Smartphone besitzt, kann die Echtheit der Produkte von AE Solar in Sekundenschnelle überprüfen und erhält, sobald die tatsächlichen Informationen über die Herkunft des Produkts verfügbar sind, eine langfristige, 100-prozentige Garantie über die Nachhaltigkeit.

24/7-Betreuung der Käufer innerhalb des Interaktionssystems der App.

In einer Sekunde kann der NFC-Chip dem Käufer wichtige Informationen zu seinen PV-Modulen liefern. Der Endkunde kann direkt mit dem AE Solar-Team interagieren, seine Kommentare mitteilen und Feedback von Fachleuten erhalten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, direkt mit der Marke zu kommunizieren und Solarmodule über eine Cloud-Datenbank zu verfolgen. “Die Vision unseres Unternehmens ist es, ‘eine überlegene, umweltfreundliche, risikolose, saubere und sichere Energiequelle für die ganze Welt’ zu liefern. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für jeden unserer Mitarbeiter, denn sie bedeutet, dass die Marke AE Solar wirklich für ihre globale Vision und Mission anerkannt wird. Wir hören nie auf, unseren Kunden kosteneffiziente Lösungen und innovative Produkte zu liefern. Der Sieg in der Kategorie ‘Planet’ spornt uns an, unsere Grenzen zu erweitern und uns für die kommenden Jahre höhere Ziele zu setzen”, sagte Alexander Maier, CEO und Gründer von AE Solar. AE Solar ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat sowohl sein Portfolio erweitert als auch seine Präsenz auf dem internationalen Markt gestärkt. Mittlerweile ist der Modulhersteller in mehr als 95 Ländern aktiv. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Vertriebspartnern in den lokalen Märkten und ist kontinuierlich bestrebt, seine globale Solarpräsenz zu erhöhen.