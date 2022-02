Ladestation mit Stromspeicher ermöglicht Supercharger im Verteilnetz

Die Luxglas Energy, eine Marke der Luxglas Technology, bietet Schnellladesysteme für Elektro-Autos an. Die Supercharger sollen auch im Verteilnetz auf eine Ladeleistung von 320 kW kommen.

Die hohe Leistung dieser Supercharger kommt natürlich nicht aus dem Verteilnetz, sondern aus einem mitgelieferten Stromspeicher. „Selbst an Standard-Hausnetzanschlüssen steht die Ultra-Schnellladequalität in vollem Umfang zur Verfügung“, versichert der geschäftsführende Gesellschafter Jaspal Sodhi. Dank der integrierten Stromspeicher könne man sehr hohe Lademengen in sehr kurzer Zeit erreichen. „100 Kilometer Reichweite in 5 Minuten ist realistisch“, so Sodhi.

Zum Puffern der hohen Leistungen verwendet Luxglas Energy Lithium Ionen-Akkus mit Siliziumcarbid-Technik. „Elektrisches Laden der Zukunft ist speicherbasiert und unabhängig vom Stromnetz“, ist Sodhi überzeugt. Erst das schnelle Laden mache die Elektromobilität für die Mehrheit der Menschen attraktiv. Daher soll es nicht nur an Ultra-Schnellladern an Tankstellen zur Verfügung stehen. Sodhi hat auch Supermärkte als Standorte für seine Kombination von Supercharger und Stromspeicher im Blick. „Wenn man dort rund 300 Kilometer in einer knappen Viertelstunde laden kann, wird der Markt für E-Mobilisten richtig interessant“. Weitere mögliche Installationsorte sind Parkhäuser, Kinos, Firmen, Autohersteller, Stadtwerke, Museen oder Stadien.

Supercharger als reines Produkt oder mit Komplettservice

Luxglas Energy bietet dabei je nach Interesse der Kunden eine vollständige Umsetzung der Ladelösung oder einzelne Komponenten an. Der Full Service von Luxglas Energy umfasst auch die Beantragung von Fördermitteln, den Kontakt und die Genehmigung beim zuständigen Netzbetreiber sowie Betrieb und Abrechnung aller Ladevorgänge. „Wir sind ein Komplett-Service-Partner mit Back-up und allen Abrechnungsmöglichkeiten, die Kunden an der Kasse kennen. Diese ermöglichen wir auch im betrieblichen Umfeld, beispielsweise für Mitarbeitende“,

Bereits jetzt hat Luxglas Energy verschiedene Ladelösungen im Angebot: den Supercharger xPOSH mit 320 kW, Schnellladesäulen mit 50, 100 und 150 kW, Wallboxen mit 11 und 22 kW sowie mit „PowerBooster“ mit 60 kW und einem Stromspeicher.

Der Markt für Ladelösungen für die Elektromobilität wächst rasant. Eine Marktübersicht von Power2Drive erfasste Ende 2021 bereits über 250 Produkte von 84 Herstellern.

25.2.2022 | Quelle: Luxglas Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH