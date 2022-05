Sungrow startet Power Tour

Du hast die InterSolar Europe 2022 verpasst oder es nicht bis zum Sungrow Stand geschafft? Kein Problem! Sungrow, einer der größten Hersteller von PV-Wechselrichtern und Speicherlösung tourt sechs Wochen durch die D-A-CH Region und stellt seine neuesten Innovationen und Features der Residential und Commercial Wechselrichter vor. Jetzt kostenlos anmelden und dabei sein!

Was gibt es bei Sungrow Neues für Commercial und Residential Installationen?

Lerne jetzt die All-in-One-Lösung aus Hybridwechselrichter, Batterie und Wallbox kennen. Der 3-phasigen Hybridwechselrichter und die Batterie von Sungrow haben sich bereits seit letztem Jahr auf dem Markt behauptet. Nun führt Sungrow noch eine neue Wallbox für den europäischen Markt ein. In Verbindung mit dem 3-phasigen Hybrid- Wechselrichter und der Batterie von Sungrow, können Kunden ein intelligentes System aus einer Hand für ihr Zuhause nutzen.

„Es ist eine intelligente Kombination aus Laden und Solarstrom. Die neuen Produkte von Sungrow senken nicht nur die Stromrechnungen und vereinfachen die Installation, sondern sorgen auch für einen sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Lebensstil“, so Andrea Polini, Product Manager, Hybrid/ESS bei Sungrow.

Darüber hinaus stellt Sungrow einen neuen Energiezähler mit 2CTs für Residential Installationen vor. Dieser bietet die Möglichkeit die Leistung der Anlage zu erhöhen, indem der 3-phasige Hybrid und die Batterie mit einem beliebigen bestehenden PV-Wechselrichter kombiniert werden können.

Ein weiteres Highlight ist die Commercial Extreme Serie von Sungrow, die auf Commercial Installationen zugeschnitten ist. Neu entwickelt wurde hier der SG125CX. Das Gerät verfügt über 12 individuelle MPPTs und ist mit den neuesten Hochleistungsmodulen kompatibel. Wie bei allen Sungrow Wechselrichtern wurde das Design verbessert, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten.

Sungrows neue Produkte und Anwendungen live erleben

Im neuen Sungrow Power Truck lassen sich die Produkte jetzt live erleben und die Inbetriebnahmeprozesse gemeinsam mit unseren Produktexperten durchspielen. Die Power Tour startet im Juni und macht Halt in 15 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Starttermin ist der 7. Juni in Hamburg. Ab 16 Uhr können Installateure den gemeinsamen Feierabend mit Sungrow verbringen: Im Freien, bei entspannter Vereinsatmosphäre, bei Snacks und Getränken.

Jetzt zur Power Tour anmelden und einen exklusiven Feierabend mit Sungrow erleben. Nutze die Zeit Dich mit unseren Experten zu unterhalten, Fragen zu stellen und eine gute Zeit in entspannter Vereinsatmosphäre zu genießen. Hier kostenlos anmelden