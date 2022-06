Rinovasol: Regionales Recycling von Solarmodulen

Der Recyclingspezialist Rinovasol baut die Aufarbeitung von Solarmodulen weiter aus. Es geht dabei um eine Reihe von regionalen Standorten.

Die auf die Sammlung und Wiederverwertung spezialisierte Rinovasol setzt beim Recycling von Solarmodulen auf Dezentralität. Deshalb hat das Unternehmen laut Firmenmitteilung die internationale Vor-Ort-Sanierung etabliert. An verschiedenen Standorten, beispielsweise in Israel, Chile, Brasilien und Südafrika, sammele Rinovasol über seine Partnerunternehmen Solarmodule regional ein. Diese verbringe sie ferner in eine nahegelegene Produktionsstätte. Von dort aus gelangen die sanierten Module dann wiederum in den regionalen Wirtschaftskreislauf.

Die Konzentration auf internationale Industriestandorte verkürze zudem die Lieferketten und Transportwege. „Damit reduzieren wir schon auf der Ebene der Logistik die CO2-Emissionen“, sagt Toralf Nitsch, Geschäftsführer von Rinovasol Global Services. Zugleich sorge das Unternehmen mit einer selbstentwickelten IT-Lösung für eine hohe Effizienz bei der weltweiten Ansammlung und Distribution von Solarmodulen. „Um die Energiegewinnung zu optimieren, werden wir die Sonnenenergie aus den sanierten Modulen in weltweit virtuell vernetze DC-Generatoren verwalten und machen sie in den jeweiligen Regionen direkt wieder verfügbar. Damit bringen wir die natürliche Energie direkt zu den Menschen“, so Nitsch.

Mehr als eine Million Module aufbereitet

Prognosen der Weltbank zufolge wird die globale Müllproduktion bis 2050 um 70 Prozent zunehmen. Und dieser Abfall besteht nicht nur aus Konsum- und Siedlungsabfällen, sondern vermehrt auch aus Produkten der Energiewende. Dabei steht die Photovoltaik als der herausragende Energieträger der Zukunft im Fokus.

„Um gigantische Mengen an Müll zu vermeiden, ist es notwendig, Module mit nicht optimaler Performance bestmöglich aufzuarbeiten.“ Das sagt Das verlängere zudem die Lebenszyklen deutlich. Die Rinovasol Gruppe sei in Europa der größte Lösungsanbieter für die Verwertung und Instandsetzung von Solarmodulen. Die Sanierung der Module sei dabei eine kostengünstige und ökologisch sinnvolle Alternative zum Schrottplatz. Mehr als 95 Prozent der gelieferten Module können aufbereitet und dem Markt wieder zugeführt werden.

Bislang haben Firmen der Rinovasol Gruppe mehr als eine Million Module aufgearbeitet beziehungsweise eine geringe Anzahl dem Recycling zugeführt. Außerdem betreue sie Hersteller solcher Module, Betreibern von Photovoltaikanlagen und -parks in 40 Ländern zusammen.

Mit der standardisierten und etablierten Konditionierung für Solarmodule, die nach einer Fehleranalytik für die Veredelung solcher Module durch Beschichtung mit einem zugelassenen und speziell entwickelten Werkstoff vorgesehen sind, verfügt Rinovasol bereits über einen Vorsprung im Markt, der durch konsequente Investitionen in die automatischen Workflows immer weiter ausgebaut wird.

20.6.2022 | Quelle: Rinovasol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH