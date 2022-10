Solarkollektoren, Niedrig-Temperatur-Flächenheizungen und eine Adsorptionskältemaschine sind die Komponenten, mit denen die Raum-K GmbH ein Konzept für die energetische Sanierung im Wohnungsbau entwickelt hat.

Die Raum-K GmbH will das Potenzial der Solarthermie für die energetische Sanierung von Geschosswohnungsbauten heben. Dafür hat das Unternehmen das DEA-Konzept entwickelt. DEA steht für dezentrale Energie-Autarkie. Kern des Konzepts sind die Niedrig-Temperatur-Flächenheizungen des Unternehmens. Dabei handelt es sich um durchströmte Deckenelemente, die sich laut Raum-K unkompliziert in bewohnten Wohnungen installieren lassen. Diese Deckenelemente bieten den Vorteil, dass sie bereits bei einer Durchströmung von rund 35 °C die Wohnungen heizen können. Dadurch können sie den Solarertrag der Sonnenkollektoren im Winter optimal ausnutzen, auch wenn dieser auf niedrigen Temperaturniveaus anfällt. Zudem sollen die Deckenelemente die Beton-Geschossdecken als Gebäudespeicher nutzen. Die Wärmequelle an der Decke sorgt für die Verteilung der Heizenergie durch Strahlung. Konvektion soll vermieden werden.

Energetische Sanierung mit Solarthermie soll Dämmkosten reduzieren

Bestandteil des DEA-Konzepts sind kostengünstige Dämmmaßnahmen, die sich auf Wärmebrücken, Dach, und Bodenplatte konzentrieren. Eine aufwändige Fassadendämmung soll entfallen. Ziel ist es, den Energiebedarf durch die Dämmung und den Einsatz der Strahlungswärme deutlich zu reduzieren. Dann sollen steil aufgestellte Solarkollektoren mit einem optimalen Solarertrag im Winter 40 bis 70 % des Wärmebedarfes eines Gebäudes decken können. Dabei sind zwei Solarthermie-Kreisläufe integriert. Der Niedertemperatur-Kreis versorgt bis zu einer Temperatur von etwa 40 °C die Deckenelemente. Der Hochtemperaturkreis belädt den Pufferspeicher für die Trinkwarmwasserbereitung.

Da sich die Flächenheizungen im Sommer zum Kühlen eignen, ist auch eine Kältemaschine Teil des Konzepts. Zum Einsatz sollen Adsorptionskältemaschinen der Fahrenheit GmbH kommen. Diese können mit dem Hochtemperatur-Solarkreis angetrieben werden. Durch den Einsatz der solaren Kühlung im Sommer soll ein Nutzungsgrad der Solarkollektoren von 85 % möglich sein.

Noch in diesem Jahr soll ein erstes DEA-Pilotprojekt fertig werden. Im kommenden Jahr soll dann diese neue Form der seriellen Sanierung bei einem Groß-Pilotprojekt mit mehr als 300 Wohneinheiten zum Einsatz kommen. Hannes Recker, Projektleiter von Raum-K, sieht in den Kosten einen großen Vorteil. Mit dem DEA Konzept sollen die Sanierungskosten bei 600 € pro m² liegen. Das sei erheblich weniger als beispielsweise bei dem seriellen Sanierungskonzept Energiesprong, das ursprünglich in den Niederlanden entwickelt wurde und das die Deutsche Energieagentur (Dena) vorantreibt.

26.10.2022

