Flugsicherung macht Platz für Windenergie

Im April hatten sich das Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium und die Deutsche Flugsicherung auf Maßnahmen verständigt, mit denen auch in der Umgebung von Funkfeuern mehr Windenergieanlagen möglich werden sollen. Nun liegt der Bilanzbericht vor.

Die Maßnahmen beziehen sich auf die Umgebung von Drehfunkfeuern und Wetterradaren. Ziel ist es, mehr Platz für Windenergie an Land zu schaffen, ohne die Flugsicherung zu stören. Laut dem Bilanzbericht ist ein Großteil der neun vereinbarten Maßnahmen bereits umgesetzt.

„Die gemeinsame Arbeit der letzten Monate hat sich gelohnt,“ sagt Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Er lobte die Zusammenarbeit der Akteure in den Ministerien, dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, der Deutschen Flugsicherung sowie die wissenschaftlichen Unterstützung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Im Jahr 2022 wurden 41 Anträge für die Errichtung von insgesamt 119 Windenergieanlagen im Anlagenschutzbereich von Drehfunkfeuern. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat allen zugestimmt.

Bis zu 5 GW mehr Windenergie durch neue Regeln für Flugsicherung möglich

Vor allem die Halbierung der Abstände von Drehfunkfeuern von 15 Kilometern auf 7 Kilometer bringt neue Flächen für die Windenergie. „So können etwa 4 bis 5 GW installierte Leistung im Bereich Windenergie an Land zusätzlich genehmigt und gebaut werden. Das entspricht bei 4 bis 5 Megawatt pro Neuanlage mehr als 1.000 neue Windenergieanlagen“, sagt Habeck.

„Wir müssen alle vorhandenen Ressourcen für den Ausbau der erneuerbaren Energien nutzen. Und dabei müssen wir auch überkommene Standards neu bewerten und an aktuelle Erkenntnisse anpassen“, sagt Volker Wissing Bundesminister für Digitales und Verkehr. Er begrüßte die neuen, wissenschaftlich geprüften Schutzbereiche. Diese würden nicht nur mehr Flächen für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung stellen, sondern zugleich den Verwaltungsaufwand bei der Genehmigung neuer Anlagen reduzieren. „Dieses Vorgehen ist eine Blaupause für viele andere Bereich, wo uns überkommene Regularien davon abhalten alle Ressourcen zu nutzen“, so Wissing.

Auch der Bundesverband Windenergie zeigt sich zufrieden. BWE-Präsident Hermann Albers: „Die Ministerien, Flugsicherung und die Windenergiebranche haben in den vergangenen Jahren vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet. Diese Kooperation trägt nun sichtbar Früchte.“ Er erwähnt auch die vom BMWK unterstützten Forschungsvorhaben WERAN und WERANplus, deren Ergebnisse gerade implementiert werden. Dies führe zu einer deutlich verbesserten Winkelfehlermessung.

Maßnahmen größtenteils umgesetzt

Zu den konkreten Maßnahmen gehören:

Kleinere Anlagenschutzbereiche: Zum Stichtag 24. November 2022 wurden für 39 von insgesamt 40 Drehfunkfeuern vom Typ DVOR die Anlagenschutzbereiche von 15 auf 7 km Radius reduziert. Das macht eine Fläche von rund 19.000 km2 beziehungsweise um 75 Prozent der bisherigen Schutzfläche frei für die Windenergie

Rückbau und Umbau von Drehfunkfeuern: Derzeit werden noch 52 Drehfunkfeuer betrieben, bis 2030 sollen 19 davon stillgelegt werden. An anderen Standorten ersetzt die Deutsche Flugsicherung (DFS) bis zum Jahr 2025 acht ältere störanfällige Drehfunkfeuer durch modernere Drehfunkfeuer.

Neue Berechnungsformel: DFS und PTB haben eine neue Formel entwickelt, die präzisere Vorhersagen eventueller Störungen durch Windenergieanlagen ermöglicht.

Anhebung der Störobergrenze bei Funknavigationsanlagen: Seit dem 1. August 2022 gilt in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land ein zulässiger Stöungsgrenzwert von 3,6° statt bisher 3 °.

Weitere Erhöhung des verfügbaren Fehlerbudget: Das für externe Beeinflussung verfügbare Fehlerbudget wurde am 1. August 2022 um 0,5° auf 1° erhöht. Zusammen mit der Anhebung der Störobergrenze um 0,6° erhöht sich das Fehlerbudget bei DVORDoppler Very High Frequency Omnidirectional Range insgesamt um 1,1° und bei CVORConventional Very High Frequency Omnidirectional Range um 0,6°.

21.12.2022 | Quelle: BMWK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH