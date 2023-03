Alanod setzt bei der Produktion von Solarabsorbern auf Ökostrom und Recycling

mirotherm® war die erste kommerziell erhältliche selektive Solarbeschichtung auf Aluminium, die im PVD-Verfahren gefertigt wurde. Im Lauf der letzten 20 Jahre wurde mehr als 21 Millionen Quadratmeter des Materials verkauft und in Solarkollektoren verarbeitet.

Die neuen mirotherm® Green und mirosol® Green Solarabsorber von Alanod sorgen in Solarkollektoren aber nicht nur für die Erzeugung CO 2 -neutraler Wärmeenergie, sie sparen auch bei der Produktion schon jede Menge Kohlendioxid ein.

Bei der Produktion von neuem Aluminium fallen wegen des hohen Energiebedarfs zumeist große Mengen an umweltschädlichem Kohlendioxid an. Dabei kann Aluminium unendlich und nahezu ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Bei Alanod setzt man auf Strom aus Wasserkraft und Recycling bei der Produktion und erzeugt so einen möglichst kleinen CO 2 -Footprint.

Die Solarabsorber mirotherm® Green sparen beim Produktionsprozess allein durch die Verwendung erneuerbarer Energien 44 Prozent CO 2 ein. Dabei überzeugt das Material durch seine bekannt hohe Absorptionsfähigkeit von 95 Prozent. Durch die Verwendung einer Aluminium-Recyclinglegierung kommt mirosol® Green sogar auf eine CO 2 -Einsparung von 80 Prozent gegenüber herkömmlich produzierten Absorbern. mirosol® Green Absorber kommen auf eine Absorption von 90 Prozent. Sie bieten zudem eine niedrigere Stagnationstemperatur und eine höhere Korrosionsbeständigkeit.

Die mirotherm® Green Absorber werden an PVD-Anlagen im Coil-to-Coil-Verfahren beschichtet. Dabei werden drei Schichten auf der Vorderseite des Substrats abgeschieden. Die IR-reflektierende Schicht sorgt für einen niedrigen thermischen Emissionsgrad, eine Kombination aus Oxid-Absorptionsschicht und Antireflexionsschicht gewährleistet eine hohe Absorption und schützt gegen äußere Einflüsse. Eine beidseitige Eloxal-Vorbehandlung des Aluminiums sorgt für eine gute Haftung der Beschichtung und erhöht zudem die Korrosionsbeständigkeit. Die Beschichtung der mirosol® Green Absorber wird in einer State-of-the-art-Lackieranlage im Coil-to-Coil-Verfahren aufgetragen. Bei der Produktion wird auf das Aluminium ein Lack aus anorganischen Pigmenten aufgebracht, funktionalisiert durch Aminolisan. Während des Beschichtungsprozesses werden die optischen Eigenschaften der Oberflächen kontinuierlich überwacht. Die Absorber werden sowohl in Flachkollektoren als auch in Vakuum-Röhrenkollektoren eingesetzt. mirosol® Green bietet eine hohe Beständigkeit gegen starke Umweltbelastungen wie salzhaltige Luft, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Öl und Schmutz sowie eine niedrige Stagnationstemperatur.

Nicht nur die Absorptionsflächen, sondern auch alle anderen Produkte wie beispielsweise dekorative Oberflächen für den Innen- und Außenbereich werden bei Alanod zu 100 Prozent mit regenerativer Energie aus Wasserkraft hergestellt. Der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie bei Alanod. Heute ist das Unternehmen komplett klimaneutral. Alle High-Tech Oberflächen von Alanod werden ausschließlich am Standort in Deutschland hergestellt. Alanod gewährt auf alle Absorberflächen eine Materialgarantie von 10 Jahren.

Möchten Sie mehr über mirosol® Green und mirotherm® Green erfahren? Dann besuchen Sie unsere Webseite oder sprechen Sie uns auf der ISH (Halle 12.1 Stand C48) an.