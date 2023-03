Balkonspeichersystem SolarFlow nun mit Rabatt-Aktion

Zendure, eines der am schnellsten wachsenden Energy-Tech-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley in den USA und der Greater Bay Area in China und Japan, wird mit dem Balkonspeichersystem SolarFlow den Markt von Balkonkraftwerken revolutionieren.

Denn mit dem Balkonspeicher SolarFlow von Zendure verschenken umweltbewusste Solaranlagen-Liebhaber keine Energie mehr. Das Plug&Play-Speichersystem ist damit die optimale Ergänzung für bereits bestehende Balkonkraftwerke. Es ist mit wenigen Handgriffen installiert, montiert und wieder demontiert.

Warum SolarFlow von Bedeutung ist

Solaranlagen und Balkonkraftwerke erfreuen sich in Deutschland, aber auch weltweit, immer größerer Beliebtheit. So gab es laut SolarPower Europe im vergangenen Jahr einen massiven Anstieg der Solarenergie in der EU, wobei in diesem Jahr rekordverdächtige 41,4 GW installiert wurden. Deutschland ist dabei unter den Top 5 der Länder in der EU mit der höchsten Anzahl an Photovoltaik-Haushaltsinstallationen.

Das ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin lässt sich damit grüne Energie gewinnen und ordentlich Kosten einsparen. Einziger Nachteil: die erzeugte Energie muss direkt verbraucht werden – ansonsten wird sie in das Stromnetz eingespeist. Heißt: die Sonne scheint teilweise umsonst – zumindest aus Sicht des Balkonkraftwerkes.

Die technischen Details – Was SolarFlow bietet

Zendure schafft etwas, was andere Anbieter nicht können – oder wollen. So ist SolarFlow mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Balkon-Solarsystemen kompatibel. Einen Zwang, das eigens angebotene Solarpanel von Zendure zu kaufen, gibt es nicht. Einzelpersonen und Haushalte, die bereits über eine eigene Photovoltaikanlage verfügen, können diese mit wenigen Handgriffen einfach über einen MC4-Stecker an SolarFlow anschließen. Einmal an das Stromnetz angeschlossen, verhindert SolarFlow, dass überschüssiger Strom verloren geht.



Der PV-Hub der SolarFlow ist mit einem 800W Output sowie einem intelligenten Batteriemanagementsystem ausgestattet und speichert überflüssige Energie in den dazugehörigen LFP-Batterien. Ein einziger Akku hat eine Kapazität von 960 Wh, bis zu vier Akkus übereinander gestapelt ergeben eine Kapazität von 3.840 Wh. Damit können Anwender bis zu 32 Prozent ihrer jährlichen Energiekosten einsparen. Immerhin kommen Haushalte mit einem täglichen Stromverbrauch von 2 bis 4 kWh hervorragend aus. Da ein 800-Watt-Hub durchschnittlich 2 bis 3 kWh generiert, können Haushalte manchmal sogar mehr als 32 Prozent einsparen.

SolarFlow ist mit einem robusten Metallgehäuse versehen und nach IP65 wasserfest, so dass das Speichersystem bedenkenlos auf dem Balkon, auf der Terasse oder im Garten – auch in einem Schreber-Garten – platziert und nassem Wetter ausgesetzt werden kann. Über eine eingebaute Bluetooth-Verbindung kann SolarFlow zudem mit dem Smartphone verbunden werden, so dass die Energieliebhaber stets den PV-Hub steuern und den Ladestand der Batterien überprüfen können.

Aus 50 Euro mach 200 Euro – Aktion zum Pre-Sale gestartet

Der Pre-Sale für SolarFlow wird im April starten. Hierfür bietet Zendure eine einmalige Coupon-Aktion an. Liebhaber grüner Energie können vorab einen Coupon für 50 Euro kaufen, der dann beim Start des Pre-Sales einen Wert von sage und schreibe 200 Euro hat! Der Gutschein kann hier erworben werden.