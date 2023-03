QuickPlan 3.0 von EWS: PV-Projekte planen, kalkulieren und verwalten in einer Software

QuickPlan ist die kostenlose Softwarelösung für Kundinnen und Kunden des Photovoltaik-Großhändlers EWS – und sozusagen das „Schweizer Taschenmesser“, wenn es um die komplette Abwicklung von PV-Projekten geht.

Die runderneuerte QuickPlan-Version 3.0 vereint die technische Planung, die Kalkulation von Angeboten sowie eine zeitgemäße Einkaufsplanung in einem kompakten Tool und bringt dem Nutzer beziehungsweise der Nutzerin mehr Sicherheit, Zeit und Erfolg.

Solar-Profis und PV-Neulinge können sich neben vielen neuen Features ganz besonders über eine übersichtlichere, intuitive Angebotserstellung von Komplettsystemen im integrierten Kalkulationstool QuickCalc freuen. Alle Teilbereiche im Planungsprozess sind damit noch enger verzahnt und allen Abwicklungsschritten liegt eine durchgängige Datenbasis sowie ein Abgleich der Produktverfügbarkeiten in Echtzeit zugrunde. In der aktuellen Marktlage, die durch besonders hohe Nachfrage und große Unsicherheiten bei der Warenverfügbarkeit gekennzeichnet ist, bietet QuickPlan Solarfachbetrieben auf diese Weise große Zeitersparnis bei der Umsetzung ihrer PV-Projekte und höchstmögliche Verlässlichkeit beim Einkauf von Komponenten – zwei entscheidende Vorteile bei der täglichen Arbeit. Die aufwendige und unsichere Nutzung unterschiedlicher Tools für technische und kaufmännische Aspekte und vermeidbare Umplanungen gehören damit der Vergangenheit an. Blicken Sie mit uns auf die Highlights der neuen QuickPlan-Komplettlösung.

QuickCalc: Intuitive Systemkalkulation

Mithilfe des neu gestalteten Kalkulationstools QuickCalc 3.0 finden Userinnen und User bei der Auslegung und Kalkulation von Solarstrom-Projekten schnell und sicher günstige, technisch sinnvolle und verfügbare Lösungen für perfekte PV-Komplettsysteme. Zusätzlich zum direkten Zugriff auf die Modulfeldauslegung per Google Maps bietet QuickCalc ab jetzt auch eine Entscheidungshilfe für das optimal angepasste Montagegestell sowie Empfehlungen für Speichersysteme – auf Wunsch mit Notstromfunktion. Produktvorschläge erfolgen dabei immer unter Einbeziehung der technischen Kompatibilität aller Komponenten, der Produktverfügbarkeit im Zeitverlauf für sechs Monate im Voraus und der projektspezifischen Lieferbedingungen.

QuickShop: Planungssicherheit im Einkauf

QuickShop, der Online-Einkaufsberater von EWS, ist auch in dieser Softwarelösung integriert und berücksichtigt ebenfalls die Produktverfügbarkeit zum gewünschten Lieferzeitpunkt. Er punktet u. a. mit personalisierten Produktempfehlungen auf Grundlage von wirtschaftlichen und projektspezifischen Kriterien, kompletten Systemkombinationen wie Speicher- und Montagepaketen sowie vielseitigen Filter- und Sortierfunktionen. Die Preiskalkulation erfolgt unter Berücksichtigung persönlicher Einkaufskonditionen. Alle Produktdaten, Rahmenbedingungen und Preise werden von EWS stetig zentral aktualisiert.

QuickPlan: Von der Datenaufnahme bis zur Projektdokumentation

Zu den besonders bewährten Features gehören u. a. die Erfassung der Objektdaten von bis zu fünf Dachflächen und die Berechnung von Eigenverbrauch und Autarkiegrad anhand vorgegebener oder individueller Lastprofile. Integriert sind ebenfalls eine professionelle Ertragsprognose und eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung. Mit wenigen Mausklicks erhalten PV-Profis so eine überzeugende Projektdokumentation und ein unverbindliches Endkundenangebot im Firmendesign. Für die bessere Übersicht bzw. die Steuerung der einzelnen Anfragen und Aufträge sorgt eine eigene Projektverwaltung. Möglich ist auch die Einbindung von QuickPlan mit angepasstem Layout auf der eigenen Homepage. So lassen sich Endkundenanfragen schnell und einfach generieren, vorqualifizieren und weiterverarbeiten. Partnerbetriebe von EWS nutzen die Softwarelösung jederzeit kostenlos und ohne Lizenzgebühren.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.pv.de/quickplan.