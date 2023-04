Neu: Solarthemen-Ausgabe 562 heute aktuell erschienen

+++ Debatte um Contracts for Difference +++ Neue EU-Richtlinie für +++ Erneuerbare RED III auf dem Weg +++ Timo Leukefeld im Interview: Kosten runter für den Klimaschutz +++ Solarenergie auf die Dächer: Studie zu Hamburg +++ Biogas in Mexiko: Trendgetränk Mezcal als Potenzial +++ Energieminister für Ausweitung von PV-Flächen +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe 562:

Debatte um Contracts for Difference

Schon am 14. März hat die EU-Kommission Vorschläge für ein neues Strommarktdesign vorgelegt. Ein zentraler Vorschlag darin sind zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Difference – CfD), die einige deutsche Verbände aber vehement ablehnen.

RED III – Europa forciert die Erneuerbaren“

Mit der in der Nacht zum 30. März erzielten Einigung zwischen EU-Parlament und dem Rat der Mitgliedsstaaten stehen die Bedingun­gen der neu aufgeleg­ten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) jetzt fest. Auf den ersten Blick ändert sich dadurch für Deutschland nicht viel. Doch man­che Gesetzesinitiative der deut­schen Ampelregierung, zum Beispiel im künfti­gen Gebäudeenergie­ge­setz oder zur Beschleunigung der Planungsverfahren für Energieprojekte, wird durch die RED III europarechtlich dauerhaft abgesichert.

Weitere Details zur Umsatzsteuer für PV

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat im Vergleich zum ersten Entwurf eines Schreibens zur Regelung der Umsatzsteuern für Photovoltaikanlagen noch Änderungen vorgenommen. So sind nun zum Beispiel auch Zählerschränke teilweise für null Prozent Umsatzsteuer zu haben. Und auch bei PV-Anlagen im Mietkauf hat das BMF die Regeln angepasst.

Timo Leukefeld im Interview: Kosten runter für den Klimaschutz

Der ehemalige Heizungsbauer lehrt als Honorarprofessor an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg und an der BA Glauchau das Thema vernetzte energieautarke Gebäude. Die Solarthemen sprachen mit ihm über den Konflikt zwischen gesetzlichen Vorgaben und der baulichen Praxis.

Viel Solarpotenzial auf Hamburgs Dächern

Wie viel Potenzial für die Nutzung von Photovoltaikanlagen bieten die Dachflächen tatsächlich? In Hamburg wurde dazu eine neue Studie erstellt, einer Stadt, die im Vergleich mit anderen bei der PV-Nutzung recht weit hinten liegt. Am Potenzial kann das nicht liegen. Laut der Studie sollen sich zwei Drittel des Hamburger Strombedarfs bilanziell mit lokal erzeugtem Solar­strom decken lassen. Doch es sind Zweifel angebracht, ob die wirtschaft­li­chen Rahmenbedingungen so gut sind, wie sie die Studie nahelegt.

Biogas aus Agaven: Reste statt Rausch

Landwirtschaftsabfälle bieten weltweit Potenzial zur klimafreundlichen Energieerzeugung und entlasten die Umwelt. So wie in Mexiko, wo ein Wissenschaftler die Biogasproduktion aus Agavenresten von Mezcal-Destille­rien forciert. Eine gute Idee für den globalen Klimaschutz, findet auch der Fachverband Biogas, der von der Bundesregierung fordert, eine Exportförderung aufzulegen, um solche Potenziale zu heben.

