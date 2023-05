Meilensteinprojekt in Bundorf

Mit dem Projekt Bundorf setzt MaxSolar Maßstäbe für die gesamte Branche und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Als ein führender Anbieter von integrierten und innovativen Energielösungen für Unternehmen und Kommunen ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Traunstein und mehr als 190 Mitarbeitenden an fünf Standorten in ganz Deutschland aktiv.

Bürgersolarpark Bundorf

Der Solarpark Bundorf hat 125 MWp Gesamtleistung und wird umgerechnet 37.500 Haushalte mit Sonnenstrom versorgen. Neben einem Solarpark wird ein CO2-freies Fernwärmenetz zur Versorgung der kommunalen Liegenschaften und der Bürgerinnen und Bürger errichtet werden. Zudem wird im Rahmen der Bauarbeiten eine E-Ladeinfrastruktur in Bundorf und in seinen Ortsteilen errichtet. So trägt MaxSolar mit dem Solarpark Bundorf dazu bei, Infrastruktur aufzubauen, die der ländliche Raum dringend benötigt.

Alles aus einer Hand

MaxSolar ist ein führender Anbieter von integrierten, innovativen Energielösungen für Unternehmen und Kommunen. Inzwischen ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Traunstein mit mehr als 190 Mitarbeitenden an fünf Standorten in ganz Deutschland aktiv. Mit den Marken MeineWärme, Esolution und Energy Partners umfasst das Angebot von MaxSolar die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen, Energiespeichern, Ladeinfrastruktur sowie Wärmelösungen in integrierten Systemen. Zum Kundenkreis des Unternehmens zählen neben Unternehmen in ganz Deutschland auch Kommunen und Freiflächeneigentümer. Die aktuelle Projektpipeline des Unternehmens umfasst derzeit über 100 Projekte ab einem Leistungsspektrum von 1.5 MWp, mit einem Gesamtvolumen von über 6,5 GW. Die Hereinnahme von GreenVolt und Nature Infrastructure Capital im vergangenen Jahr sichert die für die Unternehmensentwicklung notwendigen Ressourcen und ermöglicht MaxSolar den Zugang zu zwei internationalen Plattformen, die wichtige Kompetenzen und Expertise im Bereich Erneuerbare Energien bündeln. Im Kern ermöglicht MaxSolar Unternehmen den risikofreien Übergang zu Erneuerbaren Energien, indem es die Flächen seiner Kunden pachtet, PV-Anlagen und Ladesäulen errichtet und mit Batteriespeichern das Energiesystem optimiert. MaxSolar übernimmt dabei alle Leistungen – über die Planung bis zur Inbetriebnahme bis hin zur weiteren Betriebsführung. Das Energiekonzept bietet ihren Kunden darüber hinaus regenerative Heizungssysteme mit Strom aus erneuerbaren Quellen an, der aus Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Speicheranlagen, industrieller Abwärme oder natürlicher Erdwärme erzeugt wird. Daneben bietet MaxSolar Kunden auch die Möglichkeit, klimaneutralen Strom an Dritte abzugeben, indem Elektroautos über Ladestationen aufgeladen werden können. Als zertifizierter Charge-Point Operator deckt das Unternehmen dabei den gesamten Prozess von Planung und Installation bis hin zur eichrechtskonformen Abrechnung ab.

Projekt mit Auszeichnung

In Reckertshausen/Unterfranken hat MaxSolar einen der innovativsten Solarparks in unmittelbarer Nähe zu der Stadt Hofheim im Landkreis Haßberge errichtet und wurde dafür mit dem Preis Top 100 Innovationsunternehmen 2022 ausgezeichnet. Auf insgesamt rund 12,8 Hektar erzeugen in Reckertshausen zwei Anlagen mit einer Gesamtleistung von 10,3 MW grünen Strom. Nach Bauabschluss sind insgesamt 23.000 Hochleistungsmodule verbaut. Mit dem Strom beider Anlagen können rechnerisch rund 2.600 Haushalte in der Region mit Ökostrom versorgt werden. Als erstes Projekt im neuen Ausschreibungsdesign der Bundesnetzagentur wurde über die Innovationsförderung ebenso eine Großspeicheranlage mit 7,2 MWh Kapazität errichtet.