GridParity AG – 10 Jahre Innovation in der Photovoltaik!

Vor genau einem Jahrzehnt begann das operative Geschäft der GridParity AG in München mit einer Vision: Photovoltaik für jeden zugänglich und ästhetisch ansprechend zu gestalten.

Heute, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums, blicken die Mitglieder der GridParity AG stolz auf das Wachstum und die erreichten Meilensteine zurück.

PV-Carports mit Doppelglasmodulen (2013)

Dr. Erich Merkle, Gründer und Vorstand der GridParity AG erinnert sich: „Ich habe mich bereits seit 1998 mit dem Thema Photovoltaik sehr intensiv auseinandergesetzt. Mein Team und ich entwickelten die ersten innovativen SolCon® Module mit einer 500-fachen Sonnenkonzentration auf zwei-dimensionalem Tracker-System. Insgesamt meldeten wir 14 Patente an.“

2013 vertrieb die GridParity kurz nach ihrer Gründung die ersten PV-Carportbausätze mit Doppelglasmodulen, die selbst für Privatpersonen einfach zusammenzubauen waren. Die GridParity legte damit den Grundstein für eines der Hauptprodukte und kombinierte die Effizienz von Photovoltaik mit dem Schutz von Fahrzeugen zu kostenattraktiven Preisen und einem ästhetischen Aussehen. „Unsere Solar-Carports ermöglichten es Hausbesitzern, ihre Fahrzeuge zu schützen und gleichzeitig saubere Energie zu erzeugen“, sagt Merkle. Zusätzlich zu den Carports bietet GridParity ebenfalls seit 2013 PV-Terrassen mit 40 % transparenten Doppelglas-Modulen an

AgriPV in der Wahat-Wüste, Ägypten (2014)

Ein weiterer Meilenstein war die Einführung des AgriPV-Konzepts in der trockenen Wahat-Wüste Ägyptens im Jahr 2015. „Wir schufen eine Oase der Nachhaltigkeit, indem wir Solaranlagen in die Wüste integrierten. Dies half nicht nur bei der Energieversorgung, sondern förderte auch die landwirtschaftliche Entwicklung“, so Merkle. Noch heute wachsen unter den semitransparenten Doppelglas Modulen verschiedene Nutzpflanzen in der Wüste, die durch ein integriertes Wasserpumpensystem bewässert werden.

Die Zukunft im Blick – Großparkplatzüberdachungen (2021)

Bereits vor der Einführung der PV-Pflicht in den meisten Bundesländern entwickelte die GridParity AG ein neues Konzept für Großcarports in Kombination mit transparenten Doppelglas Modulen, die nach EN12600 zur Überkopfmontage zertifiziert sind und damit auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden können. Diese Lösungen bieten nicht nur Schutz für Fahrzeuge, sondern integrieren auch erneuerbare Energie in den Alltag von Unternehmen, Stadtwerken, öffentlichen Einrichtungen und weiteren Organisationen.

„Unsere Mission war schon immer, Photovoltaik attraktiv und zugänglich zu gestalten. Dabei legen wir Wert auf ästhetische Bausätze, die Tageslicht durchlassen und dabei saubere Energie erzeugen. Auch ist uns die Nachhaltigkeit der Bausätze wichtig. Aus diesem Grund achten wir verstärkt auf einen möglichst kleinen CO 2 -Fußabdruck bei den eingesetzten Komponenten und verzichten auf große Betonfundamente.“

Die GridParity AG hat sich in der Branche mittlerweile als Marktführer für transparente PV-Dächer etabliert und bietet das größte Sortiment an semitransparenten Doppelglas Modulen an.

Ein neues Kapitel – Umzug in größere Räumlichkeiten (Anfang 2024)

Als Höhepunkt unseres 10-jährigen Jubiläums freuen wir uns, unsere Expansion anzukündigen. Anfang 2024 zieht GridParity AG in neue Büro- und Lagerräumlichkeiten, um die wachsende Gemeinschaft von Kunden und Partnern noch besser mit PV-Bausätzen und Modulen versorgen zu können. Die neuen Räumlichkeiten umfassen ein vierfaches der derzeitigen Büro- und Produktionsflächen. Damit kann die Firma die immensen Wachstumschancen realisieren.

