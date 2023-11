Innovative Wechselrichter für industrielle Solaranlagen: Ein Blick auf die neuesten Technologien von Hopewind

Die Solarindustrie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, wobei Wechselrichter – als Herzstück jeder Photovoltaikanlage – eine entscheidende Rolle spielen. Besonders bei großen Solaranlagen sind die Herausforderungen vielseitig.

Die Solarindustrie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, wobei Wechselrichter – als Herzstück jeder Photovoltaikanlage – eine entscheidende Rolle spielen. Besonders bei großen Solaranlagen sind die Herausforderungen vielseitig: Unterschiedliche Modulausrichtungen, partielle Verschattungen, instabile Stromnetze, und andere Komplikationen können ganze Anlagen ineffizient werden lassen. Hier lohnt sich die Anlagenplanung mit perfekt abgestimmten Komponenten. Spezielle C&I-PV-Wechselrichter sind genau für die Anforderungen mittelgroßer und großer kommerzieller Solaranwendungen konzipiert und sind der Schlüssel für reibungslos arbeitende Solarkraftwerke. Die starke Nachfrage der letzten Jahre hat Lieferengpässe nach sich gezogen. Hopewind, der globale Greentech-Pionier im Wind- und Solarenergiesektor, ist seit Mai 2023 auch am deutschen Markt aktiv und verringert hier die Engpässe im gewerblichen und industriellen Photovoltaik-Sektor mit hochwertigen, zertifizierten String-Wechselrichtern. Hopewind wird seine Lösungen auf der diesjährigen Solar Solutions in Düsseldorf vom 29. bis 30. November 2023 präsentieren.

Hopewind bringt Marktführer-Erfahrung mit

Bekannt für seine eigens entwickelten und innovativen Energiemanagement-Lösungen, bringt das börsennotierte Technologieunternehmen mehr als zehn Jahre Marktführer-Erfahrung aus China mit. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Hopewind zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Energiesysteme und einem starken Partner für Greentech-Energielösungen in globalen gewerblichen und industriellen Projekten entwickelt.

Passende Spezialisten auswählen

Hopewind’s neuer 110kW PV-Wechselrichter für Unternehmen, Gewerbe und Industrie wurde speziell für mittelgroße Solaranlagen entwickelt. Eines der herausragendsten Merkmale der Wechselrichter ist die PV-Eingangsleistung von 20 Ampere. Diese Leistung ermöglicht eine bemerkenswerte Kompatibilität mit verschiedenen PV-Modultypen, einschließlich Hochleistungs- und bifazialen Modulen. Ein solches Feature garantiert, dass die Solaranlage insgesamt höhere Erträge erzielt, wodurch die Installationskosten und die LCOE (Levelized Cost of Electricity) für Anlagenbetreiber reduziert werden.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Hopewind hat mit seinen Wechselrichtern nicht nur die Effizienz im Blick, sondern auch die Sicherheit. Die Geräte sind mit Überspannungsschutz, Erdungsüberwachung, Kurzschlussschutz und Temperaturüberwachung ausgestattet – essenzielle Schutzmechanismen, die sowohl den Wechselrichter selbst als auch die gesamte Anlage schützen.

In Bezug auf Betriebssicherheitsfunktionen wurde dieser neue C&I-Wechselrichter auch mit einem erweiterten AC-Ausgangsspannungsbereich von 300V bis 520V aufgerüstet, was es ihm ermöglicht, Netzschwankungen besser zu widerstehen. Darüber hinaus wurde ein integriertes AFCI-Modul hinzugefügt, um den Wechselrichter vor potenziellem Lichtbogen zu schützen und das Risiko von Bränden zu eliminieren. Weitere optionale Funktionen wie die PID-Wiederherstellung werden ebenfalls von diesem neuen C&I-Wechselrichter unterstützt, um die Lebenserwartung der PV-Module zu verlängern.

Gemeinsam den Wandel gestalten – mit der passenden Technologie

Wechselrichtertechnologien wie die von Hopewind verdeutlichen, dass die Solarindustrie stetig wächst und sich weiterentwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen von industriellen Solaranwendungen gerecht zu werden. Darum sind der Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche, aber auch sektorenübergreifend, so entscheidend. Hopewind präsentiert daher seine Lösungen auf der diesjährigen Solar Solutions Ende November in Düsseldorf. Technische Innovationen ebnen den Weg für die nächste Generation von Solarlösungen und erhöhen gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit von Solaranlagen. Der globale Fokus liegt auf erneuerbaren Energien, Spitzentechnologien sind dabei unerlässlich für eine nachhaltige Zukunft.