BBWind: Neue Bürgerwindanlagen im Kreis Warendorf

In Beelen im Münsterland haben BBWind und eine örtliche Bürgerwindgesellschaft zwei Enercon-WEA mit 8,4 MW Leistung in Betrieb genommen. Die Bürger sind daran mit 500.000 Euro beteiligt.

Zwei neue Bürgerwindanlagen sind in der Gemeinde Beelen im Kreis Warendorf an das Netz gegangen. Darüber berichten Projektentwickler BBWind und die Bürgerwindgesellschaft Beelen-Woeste BürgerWind GmbH & CoKG. Laut Geschäftsführer Jochen Kuckelmann handelt es sich um zwei Enercon E-138 EP3 E2 „mit insgesamt 8,4 MW Nennleistung, die einen erheblichen Anteil zur lokalen Energiewende in Beelen beitragen werden.“ Beelen hat derzeit einen Strombedarf von ca. 25.000 Megawattstunden (MWh) pro Jahr. Die beiden Windenergieanlagen sollen laut Prognose künftig rund 17.000 MWh/a sauberen Grünstrom liefern.

Der beauftragte Fachdienstleister für das Beelener Bürgerwindprojekt ist BBWind aus Münster. Geschäftsführer Heinz Thier betont den akzeptanzfördernden und regionalwirtschaftlichen Anspruch des Projekts: „Beelen Woeste ist ein Bürgerwind-Projekt par excellence, direkte Anwohner und Flächeneigentümer sind als Gesellschafter an Bord und sind beteiligt, die Geschäftsführung liegt zu 100% lokal vor Ort. Unser Motto ‚nicht verpachten, selber machen‘ geht hier voll auf.“

Bürger beteiligen sich über Bankprodukt mit 500.000 Euro

Das zeige sich auch bei der breiten Bürgerbeteiligung: Neben dem Eigenkapital der 18 Kommanditisten in der Betreibergesellschaft, zu denen auch die Gemeinde Beelen zählt, wurden 500.000 Euro über ein Bankenprodukt in der Umgebung akquiriert. „Diese breite Beteiligung mit geringer Einstiegshürde bringt enorm viel Akzeptanz für das Vorhaben“, so Thier.

Für BBWind ist die Fertigstellung der beiden Beelener Windenergieanlagen ein ganz besonderer Moment, um zum Jahresbeginn kurz inne zu halten. „Wer hätte bei unserer Firmengründung 2012 gedacht, dass wir einmal ein halbes Gigawatt an grünem Windstrom aus Bürgerwindprojekten vornehmlich im Münsterland ans Netz bringen“, so Prokurist Michael Schlüß. „Das macht uns mittlerweile zum größten Projektentwickler für Bürgerwind in NRW.“ Auch die kommenden Jahre bieten für BBWind eine gute Perspektive, denn die Pipeline ist gefüllt mit aussichtsreichen Projekten. Die Firma habe sich zudem personell auf 50 Mitarbeiter verstärkt.

Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster ist eine Tochtergesellschaft des Westfälisch Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV e.V.) und der BSB-GmbH – Landwirtschaftliche Buchstelle. Gegründet 2012 unterstützt BBWind mit aktuell 50 Mitarbeitern als Fachdienstleister Bürgerwindprojekte. Das Unternehmen hat etwa 150 Bürgerwindgesellschaften gegründet und mehr als 500 MW Windenergieleistung ans Netz gebracht.

In der Betriebsführung wird ferner eine sehr ähnliche Leistung technisch und kaufmännisch betreut. Generell beteiligt sich BBWind weder direkt noch indirekt an Bürgerwindparks, die Wertschöpfungskette soll möglichst vollständig vor Ort abgebildet werden.

Quelle:BB Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH