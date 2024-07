Anker SOLIX Solarbank 2 Pro System 4 MPPT sorgt für höchste Effizienz

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro System 4 MPPT sorgt mit vier Solarmodulen für die höchste Effizienz bei der Nutzung von Sonnenenergie. Das Pro-Modell ist dabei das weltweit erste 2.400 Watt Balkonkraftwerk inklusive Speicherlösung.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Stecker-Solaranlage, die auf dem Balkon, der Terrasse oder dem Flachdach installiert werden kann. Ein Mikro-Wechselrichter wird dazu verwendet, um die von den Solarmodulen produzierte Gleichstromenergie in Wechselstrom umzuwandeln. Der Wechselstorm kann anschließend ins Stromnetz des Hauses eingespeist werden. Diese benutzerfreundliche und umweltfreundliche Technologie hilft Ihnen nicht nur, Geld zu sparen, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Mit dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk 800 Watt können Sie Sonnenenergie mühelos in Strom umwandeln.

Kein Techniker erforderlich: Installation der Solaranlage in nur 2 Stunden.

Einfacher Registrierungsprozess für Plug-and-Play-Benutzer.

Nutzung von Solarstrom auch nachts durch Koppelung mit Solarbank.

„Null-Abfall“-Solarstrom-Nutzung ganz ohne Verschwendung dank leistungsstarker Solarzellen und großer Kapazitätsspeicher.

Flexible Einsatzmöglichkeiten: Balkon, Terrasse und Dach.

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro System Balkonkraftwerk mit Speicher

Gleich drei Modelle der Solarbank 2 schickt Anker SOLIX ins Rennen. Im Fokus steht dabei die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro – und die macht dem Pro-Beinamen alle Ehre: Gleich vier MPP-Tracker (kurz: MPPT) mit jeweils 600 Watt und einer Gesamtleistung von 2.400 Watt sind in der Solarbank 2 Pro von Anker SOLIX verbaut. Damit lassen sich vier Solarmodule in allen Himmelsrichtungen parallel anschließen, um jederzeit das Maximum aus der Kraft der Sonne herauszuholen. So verschmelzen die Grenzen zwischen einem einfachen Balkonkraftwerk und einer PV-Anlage auf dem Dach. Im Optimalfall speisen NutzerInnen so die gesetzlich erlaubten 800 Watt in ihr heimisches Stromnetz ein und speichern den anderen Großteil direkt mit maximaler Geschwindigkeit im Inneren der Anker SOLIX Solarbank 2 Pro Balkonkraftwerk mit Speicher. Sollten Sie sich für die 4 MPPT- oder 2 MPPT-Steuerungen entscheiden? Der Unterschied liegt in der Anzahl der Anschlüsse der Solaranlage, die diese verwalten können, wobei 4 MPPT-Steuergeräte eine höhere Anzahl verwalten können. Wenn Ihre Solaranlage über Solarmodule verfügt, die in verschiedene Richtungen oder Winkel ausgerichtet sind, kann ein 4 MPPT-Regler dies effektiver handhaben und den maximalen Leistungspunkt jedes Kanals unabhängig verfolgen.

NEU: Anker SOLIX RS40T Bifaziales Solarpanel (435W)

Bifaziales Modul (TOPCon Dual-Glass Tech): Dank der Topcon Dual Glas Technologie wird mehr Leistung erzeugt, indem Licht von beiden Seiten des Panels eingefangen wird. Dies ermöglicht eine von bis zu 30 % höhere Leistung.

30 Jahre Power: Genieße eine lange Lebensdauer von 30 Jahren mit einer garantierten Ausgangsleistung von 87,4 % und IP68 Wasserschutz. Inklusive 15 Jahren Garantie.

Simpel und stilvoll: Die elegante, vollständig schwarze Oberfläche verleiht deinem Zuhause eine ästhetische Note. Die einfache Installation dauert nur 2 Stunden und ist perfekt geeignet für Balkon, Garten, Wand oder Dach.

Anker SOLIX Top-Deals 2024: Sparen Sie bis zu 900 €

Aktionszeitraum: Der Anker SOLIX Early Prime Day Flash Sale beginnt am 8. Juli 2024 um 00:00 Uhr (MESZ) und endet am 17. Juli 2024 um 23:59 Uhr (MESZ). Während dieses Zeitraums können Kunden Flash Sales, „1 kaufen, 1 gratis“-Angebote, Glücksziehungen/Drehen-zum-Gewinnen und eine 30-Tage-Preisgarantie genießen, vorbehaltlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anker SOLIX behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern. Rabattaktionen: Während des Aktionszeitraums werden ausgewählte Anker SOLIX-Produkte zu reduzierten Preisen verkauft. Details zu den Rabatten werden auf der Veranstaltungsseite und der Kassenseite angezeigt.

Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und kann ohne Vorankündigung geändert werden.