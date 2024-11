Jetzt anmelden: Der BayWa r.e. PV Marktplatz im Februar 2025

Große Auswahl an Premium-Herstellern vor Ort

Mit dabei sind (Änderungen vorbehalten):

BYD I Enphase Energy I Enwitec I Fronius I GoodWe I HiS I HUAWEI FusionSolar I Intilion I JA Solar IJanitza I JinkoSolar I KOSTAL I LONGi Solar I my-PV I novotegra I Pylontech I Riello I SMA I Smart1 I Solar-Planit I SolarEdge I Soluxtec I Tesla I Trina Solar I VARTA

Experten für die Energiewende

Nicht nur Hersteller informieren über Produkte, Neuheiten, Trends und den Markt. Als Highlights der beiden Veranstaltungstage werden zwei besondere Experten im Vortragsprogramm sprechen:

Bestseller-Autor, Blogger und Energiewender Jan Hegenberg sowie Wissenschaftler, Autor, Professor für regenerative Energiesysteme u.v.m. Volker Quaschning.

Der PV Marktplatz ist die ideale Plattform für Fachleute aus der Solarbranche, um sich über die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Trends zu informieren. An zwei Tagen können Sie Aussteller besuchen, an Fachvorträgen teilnehmen und mit anderen Expert:innen in Kontakt treten.



Sie sollten unbedingt dabei sein, wenn Sie…

Topaktuell

…sich bereits vor der Intersolar über alle Produktneuheiten und Trends für 2025 informieren möchten

Inspiration

…sich spannende Vorträge anhören möchten und Branchengrößen Fragen stellen wollen.

Bereicherung

…sich mit ihren persönlichen Ansprechpersonen austauschen möchten.

Beziehungen knüpfen

…mit unseren Referent:innen sowie anderen Gästen networken möchten.