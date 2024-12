Anker SOLIX Solarbank 2 AC: Bestehende Balkonkraftwerke upgraden

Balkonkraftwerke boomen: Doch viele Nutzer:innen, die bereits ein Balkonkraftwerk besitzen, nutzen noch nicht das volle Potenzial ihrer Anlage, da sie keine Stromspeicherlösung für ihre Solarpanels besitzen.

Doch wie lässt sich ein Speicher am besten nachrüsten, wenn bereits ein Balkonkraftwerk installiert wurde, ohne am individuell vorgenommenen Aufbau etwas zu ändern?

Kompatibilität und Kapazität

Bei der Auswahl eines Speichers sind Kompatibilität und Kapazität entscheidend. Grundsätzlich wird bei Energiespeichern zwischen DC- und AC-gekoppelten Systemen unterschieden, also zwischen Gleichstrom- (DC) und Wechselstrom-Geräten (AC). DC-gekoppelte Systeme wandeln in der Regel etwas effizienter um, während AC-gekoppelte Systeme häufig mehr Flexibilität bei der Kombination mit einer bestehenden Photovoltaikanlage bieten, ohne den Wechselrichter austauschen zu müssen.

Anker SOLIX bietet in diesem Segment etwa die neue Anker SOLIX Solarbank 2 AC. Sie ist kompatibel mit allen 800 Watt Mikro-Wechselrichtern und unterstützt eine Gesamteingangsleistung von bis zu 2.000 Watt, dank zwei zusätzlicher MPPT-Solarcontroller mit je 600W Eingangsleistung. Die modulare Bauweise ermöglicht es, die Speicherkapazität mit bis zu fünf zusätzlichen Akkus auf maximal 9,6 Kilowattstunden zu erweitern. Diese Akkus können auch nachträglich einfach auf die Solarbank 2 AC aufgesteckt werden.

Intelligente Steuerung und maximale Effizienz

Die Solarbank 2 AC nutzt langlebige und sichere Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) mit mindestens 6.000 Ladezyklen, doppelt so viele wie herkömmliche Batterien. Für eine intelligente Steuerung und maximale Effizienz kann sie mit dem Anker SOLIX Smart Meter für den Sicherungskasten und Smart Plugs für die Steckdose kombiniert werden. Der Smart Meter misst den Stromverbrauch im Haus in Echtzeit und stellt sicher, dass der Speicher nur dann geladen wird, wenn tatsächlich überschüssige Solarenergie vorhanden ist.

Zusätzlich ist sie mit Shelly Pro 3EM und Shelly 3EM kompatibel, um den Stromverbrauch detailliert zu überwachen und Solarenergie effizient zu nutzen. Die Solarbank 2 AC reagiert innerhalb von drei Sekunden und mit einer Genauigkeit von +/-10W auf Leistungsanforderungen, um Verschwendung zu vermeiden. Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich das System automatisch ein und kann kurzzeitig die Stromversorgung übernehmen.

Bidirektionales Laden und einfache Installation

Die bidirektionale Ladefunktion ermöglicht das Laden der Solarbank 2 AC aus dem Netz, wenn nicht genügend Solarenergie zur Verfügung steht. So kann beispielsweise nachts zu günstigeren Tarifen Strom geladen und morgens im Haushalt genutzt werden.

Die Installation ist dank „Plug and Play“ einfach und schnell. Die IP65-Zertifizierung schützt die Solarbank 2 AC vor Spritzwasser und ermöglicht die flexible Platzierung im Freien. Anker SOLIX bietet eine zehnjährige Herstellergarantie und gibt eine Lebensdauer von 15 Jahren bzw. 6.000 Ladezyklen an.

Fazit

Die Anker SOLIX Solarbank 2 AC ist eine effiziente, flexible und zukunftssichere Ergänzung für Balkonkraftwerke. Sie erhöht die Unabhängigkeit vom Stromnetz, steigert den Eigenverbrauch, senkt die Stromkosten und leistet einen Beitrag zur Energiewende. Die Zusammenarbeit mit Shelly erweitert die Steuerungsmöglichkeiten und macht die Solarbank 2 AC zu einer zukunftsfähigen Investition.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Anker SOLIX.