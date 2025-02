Am 5. bis 7. März dreht sich auf der Energie Transition Expo in Rimini alles um die Zukunftsenergien und die Herausforderung, die Dekarbonisierung zu bewältigen.

Die Fachmesse KEY findet vom 5. bis 7. März 2025 im Rimini Expo Centre statt.

Das technisch-wissenschaftliche Komitee der KEY – The Energy Transition Expo unter dem Vorsitz von Professor Gianni Silvestrini setzt sich aus Institutionen, Industrieverbänden, technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen, Organisationen und Stiftungen zusammen. Das Komitee arbeitet an der Festlegung des Kongressprogramms für die nächste Ausgabe der Veranstaltung, die von der IEG (Italian Exhibition Group) organisiert wird und ein Bezugspunkt in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum ist.

Grundlegendes Kongressprogamm der Key 25

ForumTech der Vereinigung Italia Solare

Bei dieser Veranstaltung kommen Branchenexperten, Forscher, Akademiker und Fachleute zusammen, um sich über die aktuellen Neuheiten und künftigen Trends im Bereich der Photovoltaik auszutauschen und die neuesten Technologien, innovativen Materialien und fortschrittlichen Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Integration der Photovoltaik in bestehende Infrastrukturen zu erkunden.

Intelligente und nachhaltige Städte mit zunehmend effizienten Industrien und Gebäuden

Von der Industrie bis zum Sport, die Sanierung von Immobilien, die Rolle der öffentlichen Verwaltung, nachhaltiges Bauen und die Effizienz der bebauten Umgebung vor dem Hintergrund der Energieleistung umweltfreundlicher Wohnungen gemäß der Gebäuderichtlinie (EPBD).

Künstliche Intelligenz im Energiesektor

KEY wird die möglichen Anwendungen von KI im Energiesektor im Rahmen von Meetings und Workshops erforschen, um die derzeit verfügbaren Optionen und die Ergebnisse bereits laufender Projekte zu veranschaulichen und Überlegungen zu den Chancen, Risiken, ethischen Aspekten und Umweltauswirkungen, die der Einsatz dieser Technologie mit sich bringt, zu fördern.

Energiewende zwischen Möglichkeiten, Vorschriften und Genehmigungen

Die bei der KEY geplanten Veranstaltungen werden alle betroffenen Akteure einbeziehen, mit dem Ziel, mögliche Lösungen zu identifizieren, die den Übergang nachhaltig gestalten können, und besonderem Augenmerk auf den regulatorischen Rahmen, die kritischen Punkte, welche Unternehmensinvestitionen im Weg stehen, und die Rolle der italienischen Regionen, wie z. B. Sardinien, durch die Präsentation einer vom Polytechnikum Mailand durchgeführten Studie.

Häfen und Off-Shore-Windenergie

Ausgehend von der Verpflichtung des italienischen Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit, einen wichtigen Schritt der industriellen Entwicklung in Süditalien einzuleiten, indem eine logistische Plattform zur Förderung des Wachstums der erneuerbaren Meeresenergien geschaffen wird, werden sich die auf der KEY25 geplanten Veranstaltungen mit dem Thema Windenergie befassen.

Neue Perspektiven für Wasserstoff

Wasserstoff wird einer der Hauptprotagonisten der KEY sein, sowohl im Konferenzprogramm als auch im neuen Ausstellungsbereich HYPE – Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells, der von der Italian Exhibition Group und Hannover Fairs International GmbH (HFI), der italienischen Niederlassung der Deutschen Messe AG, eingerichtet wird.

Die elektrische Mobilitätswende

Das KEY25-Programm wird sich dem breiten Thema der Mobilitätswende widmen und sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten – mit Diskussionspanels und Konferenzen, an denen Institutionen, Unternehmen und Industrieverbände teilnehmen. KEY wird auch eine der Stationen der Roadshow der Beobachtungsstelle für den Wandel im Kfz-Ökosystem sein.

Photovoltaik und Landwirtschaft – eine erfolgreiche Synergie

Ziel der KEY ist es, einen Überblick über die derzeit verfügbaren Lösungen zu bieten und bewährte Verfahren für die Entwicklung nachhaltiger und landschaftsintegrierter Photovoltaik-Projekte für die Landwirtschaft zu erforschen, indem Richtlinien, Vorschriften und Strategien untersucht werden, welche die Einführung dieser Technologie erleichtern können.

Erneuerbare Energiegemeinschaften – ein vortreffliches Modell

Anlässlich der Entstehung der ersten italienischen Erneuerbaren Energiegemeinschaften werden RSE und Legambiente ihre jeweiligen Darstellungen mit dem Ziel präsentieren, die Verbreitung dieses Modells zu analysieren und die vorherrschenden Organisationsmodelle, die am häufigsten verwendeten Technologien und die Rolle der beteiligten Institutionen und Organisationen zu verstehen.

Energiespeicherung zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage

Energiespeichersysteme, insbesondere solche mit langer Laufzeit, sind entscheidend, um den Übergang hin zu erneuerbaren Energien auf kosteneffiziente, zuverlässige und nachhaltige Weise zu beschleunigen, indem die Versorgungssicherheit und eine rechtzeitige Reaktion selbst bei hoher Stromnachfrage gewährleistet wird.

Afrika – ein wichtiger Akteur für die grüne Zukunft

Afrika hat mit seinen enormen natürlichen Ressourcen und erneuerbaren Energien das Potenzial, eine Schlüsselfigur in der globalen grünen Zukunft zu werden. Dies wird auch in diesem Jahr bei der KEY im Rahmen der traditionellen Veranstaltung mit der RES4Africa Foundation diskutiert.

