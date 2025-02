Solaredge Go: neue mobile App für Solarinstallateure

Der Elektronikspezialist SolarEdge geht mit einer neuen App an den Markt, die Solarinstallateuren von Ferne Diagnosen ermöglicht. Das schließt den direkten Zugriff auf die Wechselrichter ein.

Solaredge führt eine neue mobile App ein, die sich an Solarinstallateure richtet. Es handele es sich bei „SolarEdge Go“ um die erste mobile App des Unternehmens, die alle kritischen Vorgänge für Solarinstallateure auf einer einzigen Plattform bündele, teilte das in Israel hauptansässige Unternehmen mit. Das reiche von der Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Verwaltung und Wartung. SolarEdge Go führe ferner neue Funktionen zur Fernverwaltung und für das Monitoring ein. Sie sollen den Installateuren helfen, vermeidbare Vor-Ort-Besuche zu reduzieren. In den kommenden Monaten werde SolarEdge Go alle Funktionen der bestehenden Anwendungen SetApp und Mapper von SolarEdge vereinen.

SolarEdge Go werde verschiedene Funktionen für Fernzugriffe einführen, die Installateuren die Kontrolle über den Betrieb von überall aus ermöglichen sollen. Dies schließe den direkten Zugriff auf Wechselrichtereinstellungen und -betrieb sowie Ferndiagnosen wie Fehlerprotokolle und Konfigurationen ein. Das Flottenmanagement umfasse eine interaktive Kartenansicht in Echtzeit, einen sofortigen Zugriff auf Informationen zur Anlage und eine kontinuierliche Überwachung der Systembetriebszeit mit Warnhinweisen zur sofortigen Behebung. Mit der App könnten Installateure eine Anlage einstellen, bearbeiten oder auswählen, Wechselrichter registrieren und bei Bedarf die Berechtigungen für den Fernzugriff auf die Anlage anpassen.

Die App begleite die Installation vor Ort, von der Inbetriebnahme über die Einrichtung der Anlage bis hin zur Geräte- und Benutzerverwaltung. Sie verkürze die Zeit zur Inbetriebnahme mit einer schnellen Pairing-Funktion für Leistungsoptimierer. Sie verfüge ferner über die Möglichkeit. Updates nach der Inbetriebnahme zu planen. Weitere Eigenschaften seien Netzeinstellungen und Geräteverwaltung. Darüber hinaus ermögliche die App die Erstellung und Weitergabe umfassender Berichte zur Inbetriebnahme zur Überprüfung der korrekten Einrichtung.

„Unsere Installationspartner stehen weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns, denn sie sind die erste Adresse, wenn es darum geht, hocheffiziente, DC-optimierte Solar- und Speichertechnologien in Haushalte und Unternehmen zu bringen.“ Das sagte Uwe Achatz, General Manager DACH SolarEdge.

