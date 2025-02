Intersolar Europe 2025: Highlights aus der Branche

Der Ausbau erneuerbarer Energien wächst rasant. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) wird der erneuerbare Zubau ab 2030 fast 940 GW jährlich betragen. Die Solarenergie dominiert dabei: 80 % der erneuerbaren Kapazität bis 2030 entfällt auf Photovoltaik (PV).

PV wird nicht mehr nur als isolierte Stromerzeugungsquelle betrachtet, sondern kommt zusammen mit Technologien und Anwendungen aus anderen energiewirtschaftlichen Bereichen zum Einsatz. Die Lösungen für ein zukunftsweisendes Energiesystem können Sie auf der Intersolar Europe 2025 kennenlernen – dieser Artikel gibt einen Ausblick darauf, was Sie in München erwartet.

Tandem-Solarzellen: Effizienzsprung

Eine neue Generation hocheffizienter Solarzellen steht vor dem Markteintritt: Perowskit-Silizium-Tandemzellen. Sie kombinieren zwei Halbleitermaterialien und steigern dadurch den Wirkungsgrad auf bis zu 45 %. Laut des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) wird die Massenproduktion ab 2027 erwartet.

Speicher als Schlüsseltechnologie

Mit wachsendem PV-Anteil an der Stromerzeugung ist der vermehrte Einsatz von Speichern essenziell, um Netzengpässe zu minimieren und die Frequenz im Stromnetz zu stabilisieren: Denn Großspeicher erlauben, dass Stromangebot und -verbrauch angeglichen werden und übernehmen Netzstabilitätsdienstleistungen. Das Laden und Entladen von Batteriespeichern wird durch KI-gesteuerte Softwares optimiert – dies steigert Profite und unterstützt die Netzstabilität.

Hybridkraftwerke: Optimale Nutzung erneuerbarer Energien

Hybridkraftwerke kombinieren verschiedene erneuerbare Energiequellen wie Solar, Wind oder Wasserkraft mit Batteriespeichern. Somit wird ein Netzanschluss mehrfach genutzt und Kosten gesenkt. Mit einem gleichzeitig umgesetzten Batteriespeicher können Erzeugung und Verbrauch netzdienlich und lastkurvenoptimiert harmonisiert werden: Strom wird gespeichert, wenn er durch hohe Verfügbarkeit günstig ist, und ins Netz eingespeist, wenn der Preis steigt.

Bidirektionales Laden: E-Autos als Speicher

Elektrofahrzeuge können nicht nur Strom verbrauchen, sondern auch speichern und ins Netz einspeisen. Laut E.on könnte ein einziges E-Auto in den Abend- und Nachtstunden rund elf Haushalte versorgen. Erste Anbieter setzen auf Vehicle-to-Grid-Lösungen, etwa mit kostenfreiem Laden gegen Netzdienste.

Parkplatz-PV: Doppelte Flächennutzung

PV-Module auf Parkplätzen bieten Schutz vor Witterung, bereits versiegelte Flächen werden effizient genutzt und in Kombination mit Wallboxen kann der Strom direkt zum Laden vor Ort genutzt werden.

Nachhaltigkeit durch Recycling

Rund 20 Jahren nach dem ersten Solarboom 2007 erwartet die Branche immer größere Mengen an Altmodulen. PV-Recyclingunternehmen setzen auf Kreislaufwirtschaft: Erste Recyclinganlagen gewinnen bis zu 99 % der Rohstoffe zurück.

Intersolar Europe 2025: Das Branchenevent

Um Innovationen und Trends zu entdecken, ist die Intersolar Europe 2025 das wichtigste Event im Solarkalender. Sie findet im Rahmen von Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter E Europe statt: Auf 206.000 m² in 19 Messehallen präsentieren über 3.000 Aussteller Technologien aus den Bereichen PV, Speicher, E-Mobilität und Energiemanagement. Die Messeforen behandeln Top-Themen wie Großspeicher, PV-Recycling und Hybridkraftwerke. Start-ups präsentieren ihre Innovationen in einem eigenen Ausstellungbereich.

Parallel finden vom 6. bis 7. Mai vier Konferenzen von The smarter E Europe im ICM München statt. Besucher erhalten mit einem Ticket Zugang zu allen Konferenzen.

The smarter E AWARD: Innovationen prämieren

Herausragende Produkte und Konzepte werden am 6. Mai mit dem The smarter E AWARD ausgezeichnet. Kategorien umfassen Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, Smart Integrated Energy und Outstanding Projects. Die Verleihung findet im ICM/Saal 1 der Messe München statt.

Quelle: © Solar Promotion GmbH