Cybersecurity in der Solarbranche: Smarte Lösungen von SolarEdge

Moderne Photovoltaikanlagen sind immer stärker vernetzt – das macht sie anfälliger für Cyberangriffe.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Systeme zu gewährleisten, braucht es integrierte Schutzmaßnahmen auf allen Ebenen. Genau hier setzt SolarEdge an und bietet Solarteuren innovative Lösungen, die für mehr Sicherheit bei der Energieerzeugung sorgen.

Maximale Sicherheit für vernetzte PV-Systeme

Als Pionier intelligenter Energietechnologien entwickelt SolarEdge umfassende Cybersicherheitslösungen, die den Schutz von Solarsystemen in den Mittelpunkt stellen. Die sichere Kommunikation zwischen Geräten wird durch modernste Verschlüsselungstechnologien und Authentifizierungsverfahren gewährleistet. Zudem bietet SolarEdge Echtzeit-Überwachung- und Diagnose über die gesamte Flotte, die Anomalien frühzeitig erkennen und Angriffe verhindern. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die integrierte Architektur der SolarEdge Monitoring-Plattform, die gezielt darauf ausgerichtet ist, Bedrohungen abzuwehren. Dank eines mehrschichtigen Sicherheitskonzepts profitieren sowohl einzelne Komponenten als auch gesamte Systeme von einem erhöhten Schutz. Dies kann nicht nur das Risiko für die Betreiber verringern, sondern auch langfristig eine stabilere und zuverlässigere Energieversorgung fördern.

Proaktive Unterstützung für Installateure

SolarEdge unterstützt Solarteure mit durchdachten Sicherheitskonzepten, die sich nahtlos in den Installationsalltag integrieren lassen. Dank der einheitlichen Systemarchitektur und automatisierten Schutzfunktionen profitieren Installateure von hoher Sicherheit bei minimalem Aufwand. Ergänzend dazu stellt SolarEdge klare Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen bereit, die sich leicht in bestehende Prozesse einbinden lassen. So können Fachpartner ihren Kunden zuverlässige und auf Cybersicherheit ausgerichtete PV-Lösungen anbieten – ohne sich selbst tief in IT-Sicherheit einarbeiten zu müssen.

