Sun Ballast stellt neues Trägersystem EasyWest auf der Intersolar vor

Auf der Intersolar Europe besteht am Stand von Sun Ballast die Möglichkeit die neue Generation des Photovoltaik-Trägersystems Easy West und den neuen Sun Ballast-Konfigurator aus nächster Nähe kennenzulernen.

Wie jedes Jahr wird der Stand von Sun Ballast der Bezugspunkt für alle Photovoltaik-Profis sein, die nach einfachen, langlebigen Trägersystem-Lösungen suchen und für Module jeder Größe geeignet sind.

Neues Trägersystem EasyWest verändert die Ost-West-Anlagen

Das EasyWest-System wurde entwickelt, um Ost-West-Anlagen auf Flachdächern ein extrem leichtes, handliches, robustes und schnell zu montierendes Trägersystem zu bieten, das sowohl mit Standardpaneelen als auch mit großen Modulen verwendet werden kann. Dank der Gitterkonfiguration – bei der jede Modulreihe mit allen anderen in einem einzigen zusammenarbeitenden Gitter verbunden ist – sind weniger Träger notwendig und das System wird leichter. Das neue System EasyWest garantiert jedem Typ von PV-Modulen eine sehr hohe Windbeständigkeit. EasyWest ist daher eine äußerst kostengünstige Lösung in Bezug auf die Kosten pro kW und verringert die Dachlast. Dank der speziellen PowerClamp-Stahlklemmen ist auch die Erdung des Systems schneller und einfacher. Die Ost-West-Ausrichtung mit 10° Neigung ermöglicht außerdem eine maximale Optimierung der gesamten verfügbaren Dachfläche und gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Produktivität, Baukosten und Anlagensicherheit.

Auf der Messe unterstütztes Design mit dem Sun Ballast-Konfigurator

Seit jeher bietet Sun Ballast allen Planern, Installateuren und Händlern umfassende und kostenlose technische Unterstützung an und bietet Kunden in den Phasen der Windberechnung, Lastanalyse und Auswahl die beste technisch-wirtschaftliche Lösung. Unserer technischer Support ist vollständig auf die spezifischen Eigenschaften jedes PV-Systems zugeschnitten. Das ständige Engagement in der Forschung und Entwicklung neuer Lösungen hat es Sun Ballast ermöglicht auf alle Kundenbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig mit den wichtigsten Entwicklungen des Photovoltaikmarktes Schritt zu halten. Während der Messetage besteht daher die Möglichkeit, Trägersysteme direkt am Stand zu entwerfen und einen kostenlosen Kostenvoranschlag mit technischem Bericht zu erhalten. Das Personal steht den Besuchern außerdem uneingeschränkt zur Verfügung, um sämtliche Funktionen des Sun Ballast-Konfigurators live zu demonstrieren – einer schnellen und intuitiven Designsoftware, die alle Arbeitsphasen so weit wie möglich vereinfacht.

Offene Türen für alle Installateure, Designer, Händler und EPCs

Messen sind jedes Jahr wichtige Gelegenheiten zum Vergleichen. Neben der Präsentation des neuen EasyWest-Systems steht das Personal von Sun Ballast allen Fachleuten der Branche zur Verfügung, um sämtliche technisch-kommerziellen Fragen zu beantworten oder alle Einzelheiten der von Sun Ballast kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Berichte weiterzugeben.

Möchten Sie mehr über die Vorteile von Sun Ballast Trägersystemen erfahren und gemeinsam auf der Intersolar mit dem Sun Ballast-Team das neue EasyWest-System entdecken?

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Ticket per E-Mail an info@sunballast.com an.

Vom 7. bis 9. Mai erwartet Sie Sun Ballast auf der Intersolar 2025, Stand A5.330