Photovoltaik-Zubau im April 2025 bei 835 Megawatt

Grafik: Bundesnetzagentur

Laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur wurden im April Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 835 MW neu in Betrieb genommen. Bei der Windenergie kamen an Land 244 Megawatt neu ans Netz. Offshore gingen keine neuen Windenergieanlagen in Betrieb.

Im April 2025 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 835 MW. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die auf einer Auswertung des Marktstammdatenregisters beruhen. Somit hat sich der PV-Zubau im Vergleich zum März nur gering stabilisiert. Für den März hat die Bundesnetzagentur einen Netto-Zubau von 797 MW ermittelt. Da es regelmäßig zu Nachmeldungen im Marktstammdatenregister kommt, erhöht die Bundesnetzagentur die Meldedaten der Solarenergie um 10 Prozent. Das scheint eine realistische Größe zu sein. So hatte die Behörde im Vormonat den PV-Zubau für den März auf 787 MW taxiert, nun hat sie diesen Wert auf 797 MW leicht nach oben korrigiert. Um das Ausbauziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, ist in Zukunft ein durchschnittlicher Photovoltaik-Zubau von monatlich 1.611 erforderlich. Somit verfehlten die aktuellen Zahlen den Plan. Unter den 835 MW PV-Zubau befinden sich knapp 46.000 Balkonkraftwerke mit aufsummiert 53 MW Leistung. Gut 27.000 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 450 MW Leistung haben Investoren auf Hausdächern und Fassaden installiert. Der Photovoltaik-Ausbau im April 2025 im Segment Freiflächenanlagen betrug 246 MW, der sich auf 151 Solarparks verteilte. Weitere 14 MW entfielen auf sonstige Anlagen. Das sind zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen an Lärmschutzwällen oder über Parkplätzen. Wenig neuer Wind Grafik: Bundesnetzagentur Wie der Photovoltaik-Ausbau war der auch der Nettozubau der Windenergie an Land im April 2025 mit 244 MW verhalten. Um das anvisierte Ziel von 115 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wären monatlich 750 MW Zubauleistung nötig. Da zurzeit jedoch sehr viele Genehmigungen für neue Windenergieanlagen wie nie zuvor erteilt werden, erwartet die Windenergiebranche eine positive Entwicklung. Grafik: Bundesnetzagentur Die Bioenergie brachte April einen Zubau von 10 MW. Bei der Bioenergie plant die Bundesregierung bis 2030 einen leichten Rückbau, der 12 MW pro Monat betragen soll, um das Ziel von 8,4 GW zu erreichen. Bayern beim Photovoltaik-Ausbau im Jahr 2025 vorn Grafik: Bundesnetzagentur In den ersten Monaten dieses Jahres sind die meisten neuen Photovoltaik-Anlagen in Bayern entstanden. Es folgen Baden-Württemberg und NRW. Bei der Windenergie liegt NRW vorn, gefolgt von Niedersachsen und Brandenburg. Weitere Informationen und Grafiken der Bundesnetzagentur zum monatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland sind unter diesem Link zu finden. Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH