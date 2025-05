Solarmarkt im Umbruch: So erreichen Sie sicher neue Kund:innen!

Durch das Solarspitzengesetz kann die Vergütung für Solarstrom auf null fallen und die Einspeisung begrenzt werden. Im Vertrieb sind daher passgenaue Konzepte gefragt. Der ImmoScout 24 Solarvergleich unterstützt dies bereits bei der Kundenakquise.

Schlussfolgerungen auf neuen Rechtsrahmen

Im Februar 2025 sind Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getreten:

PV-Anlagen > 7 kWp erhalten in Zeiten negativer Strompreise keine Einspeisevergütung mehr, sobald ein intelligentes Messgerät eingebaut ist. Zudem müssen Anlagen vom Netzbetreiber gesteuert werden können.

PV-Anlagen bis 7 kWp müssen ihre Einspeisung dauerhaft auf 60 Prozent ihrer Nennleistung begrenzen.

Dies schafft Unwägbarkeiten für Betreiber und Installateure. Installationsbetriebe können dem mit drei Maßnahmen begegnen, um sicherzustellen, dass sich PV-Anlagen für ihre Kund:innen weiterhin lohnen:

Ein Batteriespeicher zur PV-Anlage verhindert Verluste bei der Einspeisung – bei Eigenverbrauchs- wie Volleinspeiseanlagen. Eine intelligente Steuerung über ein Heimenergiemanagementsystem (HEMS) nimmt Solarstrom auf, wenn Börsenpreise negativ sind, und kann weitere Verbrauchsgeräte integrieren. Ein größerer Speicher kann als steuerbarer Verbraucher von niedrigeren Strompreisen profitieren und mit dynamischen Stromtarifen in Zeiten niedriger Börsenpreise geladen werden.

Herausforderungen für Solarunternehmen

Diese Schlussfolgerungen erfordern komplexere Beratungen und anspruchsvollere Kalkulationen. Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage hängt stärker am Preis von Photovoltaikanlage und Batteriespeicher. Der Solarpreisindex (SPINX), der auf Installationspreisen regionaler und überregionaler Solarunternehmen basiert, stieg im März 2025 leicht an. Im Jahresvergleich erhöhte er sich um rund 6 Prozent.

Die neuen Regelungen und die Preisentwicklung setzen die Margen von Installationsbetrieben stärker unter Druck. Aufwändigere Beratungsgespräche belasten die Profitabilität.

“In einem komplexer werdenden Markt wird die effiziente Kundenakquise zum entscheidenden Erfolgsfaktor”, erklärt ein Branchenexperte.

Die Lösung: Der ImmoScout24 Solarvergleich

Das Interesse an Photovoltaikanlagen bleibt laut Google Trends in Deutschland hoch. Hier setzt der ImmoScout24 Solarvergleich an. Die Kooperation zwischen Deutschlands führendem Immobilienportal und dem Solarexperten Selfmade Energy verzeichnet im Schnitt rund 60.000 Zugriffe im Jahr und schafft für Solarunternehmen entscheidende Vorteile bei der Kundenakquise:

Hohe Reichweite und informierte Interessenten : Direkter Zugang zu Immobilienbesitzern, die über Funktionsweise und Nutzen intelligenter PV-Systeme informiert werden.

: Direkter Zugang zu Immobilienbesitzern, die über Funktionsweise und Nutzen intelligenter PV-Systeme informiert werden. Effizienz und Qualität: vorqualifizierte Leads mit konkretem Kaufinteresse und professionelles Marketing ohne eigenen Aufwand.

Partner von ImmoScout24 berichten von 10 bis 20 Prozent Conversion in unterschriebene Aufträge und profitieren von Zusatzleistungen wie Dachfotos, flexiblen Anforderungsprofilen und regionalen Marktanalysen inklusive Daten zu aktuellen Systempreisen. So können Partner ihren eigenen Ressourceneinsatz minimieren und Kosten senken.

Damit bietet der ImmoScout24 Solarvergleich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, um 2025 im Solarmarkt profitabel zu wachsen.



