WLAN-Steckdose ermittelt Ertrag vom Balkonkraftwerk

Eine neue WLAN-Steckdose kann den Ertrag eines Balkonkraftwerks bestimmen. Über eine App kann man auch Zeitpläne einrichten, um Verbraucher wie die Waschmaschine gezielt anzuschalten.

Der Online-Händler Pearl bietet eine WLAN-Steckdose an, mit der man den Ertrag von seinem Balkonkraftwerk messen kann. Dank bidirektionaler Messung lässt sich mit der 2in1-WLAN-Steckdose SF-605.avs von Luminea Home Control die Einspeisung und der Verbrauch präzise messen. Über die kostenlose App Elesion lassen sich Stromfluss und Einsparpotenzial jederzeit nachvollziehen. So erkennt man Optimierungsmöglichkeiten beim Verbrauch, um den selbst erzeugten Strom bestmöglich zu nutzen. Die Steckdose ist belastbar bis 3.680 Watt mit 16 A.

Die 2in1-WLAN-Steckdose SF-605.avs wird einfach zwischen den Schutzkontaktstecker des Balkonkraftwerks und der Steckdose, über die man seinen Solarstrom in das Hausnetz einspeist, gesteckt. Hat man die WLAN-Steckdose an ein Elektrogerät wie Waschmaschine oder Lampen angeschlossen, zeichnet sie deren Energieverbrauch auf. So lassen sich die Stromfresser im Haushalt entlarven. Um den Energieverbrauch zu optimieren, erstellt man einfach Zeitpläne in der App. Und bestimmt beispielsweise wann sich die Steckdose und damit das angeschlossene Gerät ein- und ausschaltet. Oder man legt fest, dass sich die Beleuchtung nur nach Sonnenuntergang einschaltet.

Sind alle Elektrogeräte sowie das Balkonkraftwerk mit dieser WLAN-Steckdose ausgestattet, stellt die App dann die Stromerzeugung und den Stromverbrauch in einem übersichtlichen Verlaufsgraphen gegenüber. So erkennt man Optimierungsmöglichkeiten beim Verbrauch, um den selbst erzeugten Strom bestmöglich zu nutzen.

In wenigen Schritten lassen sich Siri, Alexa und den Google Assistant laut Anbieter für die Steckdose einrichten und schon schaltet man das angeschlossene Elektrogerät mit einer einfachen Anweisung ein und aus.

Quelle: Pearl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH