Anteil Photovoltaik an Stromerzeugung Q1/25 bei 9,2 Prozent

Die Photovoltaik hat im ersten Quartal 2025 zu gut neun Prozent zur inländischen Stromproduktion beigetragen. Insgesamt war die Ökostromerzeugung aber deutlich rückläufig.

Der Anteil der Photovoltaik an der heimischen Stromerzeugung hat im ersten Quartal (Q1) 2025 eine neue Spitzenmarke erreicht. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes erzeugten PV-Anlagen in Deutschland elf Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh). Im Q1 2024 waren es 8,2 Mrd, kWh gewesen. Der Anteil der PV an der inländischen Stromerzeugung kletterte damit auf 9,2 (Vorjahr: 6,7) Prozent.

Insgesamt ging die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wegen schwacher Windstromproduktion aber deutlich zurück. Sie sackte auf 59,1 (72,2) Mrd. kWh ab. Das entsprach einem Anteil von nur noch 49,5 (58,5) Prozent. Die Windenergie war die bedeutendste regenerative Quelle mit 33,2 (46,9) Mrd. kWh. Während Biogas mit 6,1 Mrd. kWh konstant blieb, gab auch die Stromerzeugung aus Wasserkraft nach: von 5,5 auf 4,5 Mrd. kWh.

Die niedrigere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wurde im 1. Quartal 2025 überwiegend durch den Betrieb konventioneller Kraftwerke ausgeglichen. Bei den fossilen Energien stieg die Stromerzeugung aus Erdgas im Vergleich zum Vorjahresquartal besonders stark um 27,5 % auf 24,6 Mrd. kWh. Damit erreichte Erdgas einen Anteil von 20,6 % an der gesamten inländischen Stromerzeugung (1. Quartal 2024: 15,8 %). Auch die Stromproduktion aus Kohle legte spürbar um 15,3 % auf 32,3 Mrd. kWh. Damit machte Kohle 27,0 % am Energiemix bei der Stromerzeugung aus und lag nur knapp unter dem Anteil der Windenergie.

Im 1. Quartal 2025 verzeichnete Deutschland ebenfalls einen Anstieg der Stromimporte um 14,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal: 19,3 Mrd. kWh gegenüber16,8 Mrd. kWh. Die Stromexporte gingen dagegen um 3 % zurück auf 16,2 Mrd. kWh.

