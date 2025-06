Eternal Sun übernimmt Leipziger Solarmesstechniker Wavelabs

Die niederländische Eternal Sun Group ist neuer Eigentümer der insolventen Wavelabs. Der Standort der Leipziger Solarmesstechniker bleibt ebenso wie das Gros der Mitarbeiter erhalten.

Die niederländische Eternal Sun Group BV ist neuer Eigentümer von Wavelabs, einem Leipziger Anbieter von Solarmesstechnik. Der Prüfkonzern für Solarmodule übernimmt das Unternehmen aus einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, teilten die betrauten Rechtsanwälte Flöther & Wissing mit. Demnach haben die Gläubiger der ausgehandelten Investorenlösung zugestimmt. Eternal Sun übernehme den Wavelabs-Geschäftsbetrieb vollständig, so daß der Standort in Leipzig erhalten bleibe.

„Gemeinsam mit einem neuen starken Investor kann Wavelabs wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken“, sagt Reinhard Klose, Partner der Kanzlei Flöther & Wissing, der als Generalbevollmächtigter den Sanierungs- und Investorenprozess gesteuert hat. „Belegschaft und Geschäftsführung haben den Betrieb durch die schwere Zeit getragen. Ihr Einsatz und Durchhaltevermögen waren entscheidend für den Erfolg der Investorenlösung und den nun anstehenden Neustart.“ Der Investor hat angekündigt, den Großteil der derzeit rund 60 Beschäftigten zu übernehmen.

„Eternal Sun ist als führender Experte für Prüfsysteme von Solarmodulen der ideale langfristige Partner für Wavelabs“, ergänzte Reinhard Klose. „Beide Unternehmen sind in der Solarbranche zuhause und sprechen dieselbe Sprache – technisch wie strategisch. Zudem passen die beiden Partner in Technologie und Branchenfokus hervorragend zusammen und eröffnen sich gegenseitig den Zugang zu neuen Märkten. Dies schafft ideale Voraussetzungen, gemeinsam nachhaltig zu wachsen und Synergieeffekte in Entwicklung und Vertrieb zu nutzen.“ Teil der Übernahmevereinbarung ist auch eine Zusage für den Erhalt und Ausbau des Wavelabs-Standorts in Leipzig.

Investor unterstützt Eternal Sun

Eternal Sun ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Prüftechnologie für Solarmodule. Mit seinen Simulatoren und Inspektionsdienstleistungen unterstützt das Unternehmen Hersteller, Labore und Entwickler in über 60 Ländern.

Laut Eternal Sun war der Kauf möglich geworen, nachdem sich der niederländische Investor Bolster an dem Unternehmen beteiligt hatte. Die neue Gesellschaft werde ferner Wavelabs Eternal Sun GmbH heißen.

Wavelabs wurde im Jahr 2011 gegründet. Diverse Forschungs-, Test- und Bildungseinrichtungen sowie große Photovoltaik-Hersteller setzen Solarsimulatoren von Wavelabs ein. Aufgrund geringer Investitionsbereitschaft und einer allgemein sinkenden Nachfrage hatte das Unternehmen schließlich im Frühjahr 2025 ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet, um sich neu aufzustellen.

Quelle: Flöther-Wissing | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH