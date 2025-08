Solaredge liefert Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur für Schaeffler

Foto: Schaeffler

Der Autozulieferer Schaeffler will an seinen Standorten in Europa bis zum Jahr 2030 rund 2.300 Ladepunkte aufbauen. Dafür greift das Unternehmen auf Hardware und Ladesoftware von Solaredge zurück.

Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge Technologies hat eine strategische Partnerschaft mit dem Autozulieferer Schaeffler geschlossen. Ziel ist es, eine Ladeinfrastruktur und Software für Elektrofahrzeuge an Schaeffler-Standorten aufzubauen. Die Partnerschaft soll Schaeffler bei der Inbetriebnahme von rund 2.300 Ladepunkten in Europa unterstützen. Die Integration von Hardware und Ladesoftware für Elektrofahrzeuge von Solaredge in die Infrastruktur von Schaeffler soll es den Mitarbeiter:innen von Schaeffler und den Fahrer:innen von Flottenfahrzeugen ermöglichen, ihre Elektrofahrzeuge an Unternehmensstandorten aufzuladen. Start der Zusammenarbeit ist die der neu elektrifizierte Parkplatz am Technologiezentrum von Schaeffler am globalen Hauptsitz in Herzogenaurach. Zum Einsatz kommt die Wevo-Technologie, die Solaredge mit der Übernahme von Wevo Energy im Vorjahr eingeführt hatte. Diese ist Teil der Energieoptimierungsplattform ONE für Gewerbeanlagen. Das Unternehmen hat die Plattform entwickelt, um Mitarbeitenden ein reibungsloses Laden zu bieten, einschließlich einer maßgeschneiderten App. Unternehmen, die Photovoltaik-Systeme von Solaredge nutzen, können ihre Elektroflotten zudem mit unterschiedlichen Lademodi laden. Diese ermöglichen priorisierten Nutzer:innen – zum Beispiel Außendienstmitarbeitern, die ihr Auto den ganzen Tag über benötigen – auf Netzstrom zuzugreifen. Andere Fahrzeuge kann man nur dann laden, wenn Solarstrom verfügbar ist. „Unsere Solartechnologie versorgt die Dächer von Schaeffler seit vielen Jahren mit sicherer, zuverlässiger Energie“, sagt Naama Ohana, Chief Commercial & Industrial Division bei Solaredge. „Nun ist unsere Enterprise Service Group stolz darauf, die Energiewende von Schaeffler durch die Bereitstellung von Software, Dienstleistungen und Hardware für das Laden von Elektrofahrzeugen weiter zu unterstützen.“ Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH