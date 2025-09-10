Neuer PV-Speicher für Balkonkraftwerke: Tepto aus NRW startet Produktpremiere mit FoxESS

Der Solarhändler Tepto hat in Kooperation mit FoxESS den Avocado 22 Pro entwickelt – einen Batterie-Speicher speziell für Balkonkraftwerke. Die Lösung erfüllt die Wünsche der Community nach mehr Eigenverbrauch, Sicherheit und Autarkie.

Der auf erneuerbare Energien spezialisierte Groß- und Onlinehändler Tepto präsentiert mit dem Avocado 22 Pro seinen ersten eigens entwickelten Speicher für Balkonkraftwerke. Die Lösung erfüllt die Wünsche der Community nach mehr Eigenverbrauch, Sicherheit und Autarkie. „Wir wollten ein Produkt schaffen, das den Alltag unserer Kunden wirklich verändert: bezahlbar, einfach einzusetzen und technisch ausgereift. Gemeinsam mit FoxESS konnten wir diese Idee innerhalb von nur neun Monaten realisieren“, sagt die Geschäftsführung von Tepto. „Die Zusammenarbeit war nicht nur fachlich sehr tief, sondern auch menschlich sehr angenehm. Besonders beeindruckt hat uns die pragmatische Herangehensweise und die Geschwindigkeit, mit der Ideen umgesetzt wurden.“

Kooperation mit FoxESS

Für die Umsetzung entschied sich Tepto bewusst für FoxESS, einen der größten Hersteller der Branche. Neben der flexiblen Entwicklungsarbeit überzeugte vor allem die Stärke von FoxESS als Software-Entwickler, die bereits zahlreiche internationale Marken beliefert.

Avocado 22 Pro: Speicherlösung mit Vollausstattung

Der Avocado 22 Pro bietet 2 bis 10 kWh Speicherkapazität und wurde gezielt für den Einsatz mit Balkonkraftwerken konzipiert. Wichtige Schwerpunkte der Entwicklung:

Plug & Play – Installation ohne Installateur in unter 30 Minuten.

– Installation ohne Installateur in unter 30 Minuten. Mehr Eigenverbrauch trotz 800-W-Grenze – Verbraucher werden mit bis zu 1.200 W (im Verbund bis 3.600 W) versorgt, während die Netzeinspeisung rechtssicher begrenzt bleibt.

– Verbraucher werden mit bis zu 1.200 W (im Verbund bis 3.600 W) versorgt, während die Netzeinspeisung rechtssicher begrenzt bleibt. Blackout-Sicherheit – integrierte Notstrom-Steckdose (bis 1.200 W) und schnelle Umschaltung in ca. 10 ms.

– integrierte Notstrom-Steckdose (bis 1.200 W) und schnelle Umschaltung in ca. 10 ms. Autarkie & Ersparnis – bis zu 50 % Unabhängigkeit und jährliche Einsparungen im dreistelligen Bereich möglich.

– bis zu 50 % Unabhängigkeit und jährliche Einsparungen im dreistelligen Bereich möglich. Extreme Langlebigkeit – Über 30 Jahre Nutzung mit über 8.000 Ladezyklen, 10 Jahre Garantie & selektierte LiFePO₄-Zellen.

– Über 30 Jahre Nutzung mit über 8.000 Ladezyklen, 10 Jahre Garantie & selektierte LiFePO₄-Zellen. Kompatibilität – mit den meisten Smartmetern, wie Consolino, EcoTracker, Shelly, IO-Meter

– mit den meisten Smartmetern, wie Consolino, EcoTracker, Shelly, IO-Meter Vollausstattung – Speicher mit integriertem Wechselrichter, App-Monitoring, Update-Funktion, USV-Steckdose und Nulleinspeisung.

– Speicher mit integriertem Wechselrichter, App-Monitoring, Update-Funktion, USV-Steckdose und Nulleinspeisung. Höchste Sicherheit – LFP-Technologie, Feuerlösch-Modul und zertifizierte Komponenten nach VDE/IEC.

Damit ist der Avocado 22 Pro eine All-in-One-Lösung, die ohne zusätzliche Komponenten auskommt und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Balkonkraftwerk-Betreiber geeignet ist.

Über Tepto

Tepto ist ein schnell wachsender Groß- und Onlinehändler für erneuerbare Energien mit Sitz in Marienheide. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, mehr Unabhängigkeit im Bereich Energie für jedermann erschwinglich zu machen – von Heimwerkern bis hin zu gewerblichen Projekten. Unter dem Motto „Deine Energie. Deine Entscheidung.“ begleitet Tepto seine Kunden auf dem Weg zu einer sicheren, nachhaltigen und preiswerten Energieversorgung.