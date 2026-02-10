Eon: bidirektionales Laden für neue Elektrofahrzeuge von BMW

BMW und Eon starten gemeinsam das erste kommerzielle Angebot zum bidirektionalen Laden. Es gilt für neue Elektrofahrzeuge der Münchener. Eon-Kunden erhalten dafür einen Bonus.

Energieunternehmen Eon und Automobilhersteller BMW schließen sich für das erste kommerzielle Angebot zum bidirektionalen Laden zusammen. Laut Pressemitteilung geht es bei dem Angebot darum, BMW-Elektrofahrzeuge der Neuen Klasse, beginnend mit dem neuen BMW iX3, aktiv in das Stromnetz einzubinden (vehicle-to-grid V2G) – und zwar indem Energie aus dem Hochvoltspeicher des Fahrzeugs zurück in das Stromnetz gespeist werden kann. Das dafür notwendige Produktpaket bestehe aus der BMW Wallbox Professional, dem V2G-Stromtarif von Eon (E.ON ÖkoStrom Home & Drive V2G mit Einspeise-Vertrag) und einem intelligenten Messsystem (Smart Meter).

Das automatische Laden und Entladen erfolge dabei über einen von BMW und E.ON gemeinsam entwickelten Algorithmus. Kundinnen und Kunden profitierten von jeder Stunde, die ihr Fahrzeug angesteckt ist in Form eines jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Die individuelle Steuerung erfolge mit der My BMW App. Nutzerinnen und Nutzer behielten dort die volle Kontrolle über den aktuellen und den gewünschten Ladezustand. Intelligente Schutzfunktionen sorgten ferner dafür, die Hochvoltbatterie immer in einem Optimum für die Lebensdauer zu halten.

BMWs nun “Bestandteile der Energiewirtschaft”

Filip Thon, CEO von Eon Deutschland: „Das erste kommerzielle V2G-Angebot Deutschlands markiert einen einmaligen Durchbruch, der Elektromobilität und Energiewende miteinander verknüpft – und damit das Potenzial von Elektrofahrzeugen als flexible Stromspeicher für die Energiewelt von Morgen erstmals für private Endkunden nutzbar macht.“

Marcus Krieg, Vice President New Business Models bei der BMW Group: ,,Mit der Neuen Klasse machen wir BMW Fahrzeuge zu einem aktiven Bestandteil der Energiewirtschaft. Ihre Technologie ermöglicht es, Energie intelligent zu speichern und ins Netz zurückzugeben.“

Bonus für Laden in der Nacht

Für alle elektrifizierten BMW und MINI Modelle bieten BMW und E.ON ein zweites gemeinsames Produkt: flexibles Laden als Einstieg in die Energiemarktintegration. Der nächtliche Ladevorgang erfolge zwischen 0 und 6 Uhr, und zwar automatisch in einem optimalen Zeitraum. Das sei oftmals dann der Fall, wenn viel Strom im Netz auf geringe Nachfrage trifft. Kundinnen und Kunden erhalten im Gegenzug für diese Flexibilität einen Bonus. Die Funktion sei für alle Kundinnen und Kunden verfügbar. Sie lasse sich mit der BMW/MINI Wallbox Plus, dem Multifunction Charger (MFC) sowie mit jedem anderen Ladeprodukt nutzen, das mit Wechselstrom (AC) lädt.

Quelle: BMW / Eon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH