Photovoltaik-Wechselrichter: Solaredge steigert Umsatz in 2025 um 31 Prozent

Solaredge hat im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 1,18 Milliarden US-Dollar erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das israelische Unternehmen hat seine Fertigung fast vollständig in die USA verlegt.

Solaredge Technologies, Anbieter von Solar-Wechselrichtern, Batteriespeichern und Energiesystemen, hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das gesamte Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. „Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal zeigen ein Umsatzwachstum von 70 % gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnen wir das vierte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und das fünfte Quartal in Folge eine Margenausweitung“, sagt Solaredge-CEO Shuki Nir. „Im Jahr 2026 gehen wir entschlossen in die Offensive und konzentrieren uns darauf, durch die Einführung der Solaredge-Nexis-Plattform profitables Wachstum zu erzielen und globale Marktanteile zu gewinnen.“

Das Unternehmen konnte im dritten Quartal 2025 in den USA sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen und industriellen Photovoltaik-Wechselrichtern wieder die Marktführerschaft gemessen an der installierten Leistung erreichen. Das haben laut Unternehmen Daten ergeben, die das Marktforschungsinstitut Wood Mackenzie erhobenen hat. Auch in Europa konnte Solaredge demnach Marktanteile zurückgewinnen. Den Grund dafür sieht das Unternehmen in einer Neuausrichtung des Unternehmens mit einer nahezu vollständigen Verlagerung der Fertigung in die USA und dem Focus auf profitable Kerngeschäfte.

Solaredge-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 1,18 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 901,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 entspricht. Im Laufe des Jahres hat Solaredge etwa 465.700 Wechselrichter, 10,8 Millionen Optimierer und 928 MWh Batterien für PV-Anwendungen als Umsatz verbucht.

Die GAAP-Bruttomarge betrug 16,6 %, verglichen mit minus 97,3 % im Jahr 2024. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 104,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit minus 313,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

Für das erste Quartal 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 290 und 320 Millionen US-Dollar. Die Non-GAAP-Bruttomarge wird voraussichtlich zwischen 20 % und 24 % liegen.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH