Im Februar sank der Monatsmarktwert für Solarstrom auf 7,717 Cent pro kWh. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber Januar. Die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gaben ebenfalls nach.

Im Februar 2026 betrug der Monatsmarktwert Solar 7,717 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Januar kostete Solarstrom im Mittel noch 11,019 Cent/kWh und war damit deutlich teurer. Den Spotmarktpreis für den Februar geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 9,658 Cent/kWh an. Somit war Solarstrom diesen Februar wieder deutlich billiger als Strom zum Spotmarktpreis.

Der Monatsmarktwert für Windstrom an Land fiel im Februar auf 8,723 Cent/kWh. Im Januar hatte der Windstrom an Land noch bei 9,536 Cent/kWh gekostet. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See gab im Februar 2026 ebenfalls nach und sank auf 9,370 Cent/kWh. Im Monat davor kostete Offshore-Windstrom noch 10,519 Cent/kWh.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Auch im Februar gab es Phasen mit negativen Strompreisen. Diese dauerten zwischen 15 Minuten und 4 Stunden. Phasen mit mehr als vier Stunden gab es nicht. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab Februar 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung in allen Phasen mit negativen Strompreisen. Ausgefallene Zeiten verlängern den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH