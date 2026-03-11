Neues PV-Montagesystem senkt CO₂-Emissionen um 50 %

Sunbeam bringt mit Supra ReSourced erstmals Stahl mit hohem Recyclinganteil in ein dachgebundenes PV-Montagesystem.

Sunbeam, der niederländische Hersteller hochwertiger PV-Montagesysteme, präsentiert Supra ReSourced. Mit dieser neuen, nachweislich nachhaltigen Produktlinie beschleunigt das Unternehmen im Rahmen des Care for Climate-Programms seinen Weg in Richtung null Emissionen.

In der Energiewende liegt das Hauptaugenmerk oft vor allem auf Solarmodulen und Wechselrichtern. Weniger sichtbar, für die Klimabilanz jedoch mindestens genauso wichtig, ist die Unterkonstruktion, auf der diese Module montiert werden. Und genau hier sieht Sunbeam großes Potenzial, um die CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren.

Materialien bestimmen die Klimawirkung

Die Montagesysteme von Sunbeam bestehen überwiegend aus Stahl und Aluminium – Materialien, die für den größten Teil der CO₂-Bilanz verantwortlich sind. Supra ReSourced wurde speziell entwickelt, um diese Bilanz deutlich zu verbessern. Das System wird aus Stahl hergestellt, der zu etwa 88 % aus recyceltem Schrott besteht und mit 100 % erneuerbarer Energie produziert wird. Insgesamt besteht das Montagesystem daher zu rund 88 % aus recyceltem Material. Laut Sunbeam ergibt sich dadurch bei jedem Projekt eine CO₂-Reduktion von mindestens 50 % im Vergleich zu dem regulären Supra. Diese Verringerung baut auf bereits umgesetzten Optimierungen des bestehenden Supra-Systems auf, das im Markt als eines der nachhaltigsten Montagesysteme gilt.

Umfassendere Nachhaltigkeitsstrategie und gesellschaftliche Wirkung

Supra ReSourced ist Teil der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie von Sunbeam. Das Unternehmen hat seine gesamten CO₂-Emissionen – von der Materiallieferkette bis hin zum fertigen Produkt – analysiert und arbeitet systematisch an deren Reduzierung. Bis 2040 soll eine vollständige CO₂-Neutralität erzielt werden. Bis dahin werden verbleibende Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert.

Außerdem verbindet Sunbeam ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Verantwortung. Die Montage der Systeme erfolgt in Zusammenarbeit mit sozialen Werkstätten, sodass auch gesellschaftlicher Mehrwert ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.

Nach Ansicht von Sunbeam-CEO Van Kaam kann die Branche ihre Nachhaltigkeitsziele nur schneller erreichen, wenn die Nachfrage nach klimafreundlich produziertem Stahl steigt: „Wenn der Markt danach verlangt, wird die Industrie folgen. Wir möchten zeigen, dass dieser Schritt technisch und wirtschaftlich machbar ist.“ Mit Supra ReSourced positioniert sich Sunbeam daher bewusst als Impulsgeber in einer Kette, in der die Materialwahl zunehmend darüber entscheidet, wie groß die tatsächliche Klimawirkung von Solarenergieprojekten ist. Van Kaam ist davon überzeugt, dass sich immer mehr Partner anschließen werden: „Es gibt zahlreiche Unternehmen und Organisationen mit einem nachhaltigen Ansatz, zu denen Supra ReSourced hervorragend passt. Genau deshalb machen wir auch diesen Schritt. Gemeinsam können wir einen echten Wandel in Gang setzen.“

Keine Kompromisse bei der Leistung

Supra ReSourced bietet dieselbe Leistung wie die regulären Montagesysteme von Sunbeam – dieselbe Montagegeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer, jedoch mit deutlich geringerer Umweltbelastung. Es ist eine eigenständige Produktlinie, die auf Anfrage erhältlich ist und bei der die Rückverfolgbarkeit des verwendeten Stahls und die CO₂-Reduktion bei jedem Projekt transparent ausgewiesen werden.

Im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Solaranlage bleibt der Mehrpreis von Supra ReSourced begrenzt. Nach Angaben von Sunbeam ist die zusätzliche Investition vergleichsweise gering, insbesondere im Vergleich zu der erheblichen CO₂-Einsparung.

Quelle: Sunbeam BV