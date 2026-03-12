Während in Deutschland die Zahl der PV-Anlagen 2025 um 18 Prozent auf 4,8 Millionen Stück zulegte, brach die heimische Produktion erneut ein.

In Deutschland waren zum Jahresanfang 2026 knapp fünf Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken installiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lag die Zahl bei knapp unter 4,8 Millionen Stück. Die Nennleistung betrug 106.200 Megawatt. Damit habe die Zahl der Anlagen gegenüber dem Vorjahr um 17,6 % zugenommen. Die installierte Leistung stieg im selben Zeitraum um 11,8 %. Zum Jahresende 2024 hatte es gut 4,0 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 95 000 Megawatt gegeben.

Das Destatis erfasst alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen, der die eingespeisten Strommengen misst. Kleinere Anlagen, wie etwa die sogenannten Balkonkraftwerke, fallen daher in der Regel nicht darunter.

Solarmodule made in Germany minus 60 Prozent

Weiter rückläufig war die Produktion von Solarmodulen in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Anzahl der produzierten Solarmodule um 60,6 % auf 509.200 Stück zurück. Bereits im Jahr 2024 war die Produktion von Solarmodulen hierzulande deutlich zurückgegangen. 2024 wurden gut 1,5 Millionen Solarmodule zum Absatz produziert. Damit hatte sich die Produktion gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert (-56,2 %). 2023 waren es knapp 3,5 Millionen solcher Module gewesen.

Auch die Importe von Photovoltaikanlagen sind im Jahr 2025 zurückgegangen: Der Wert der eingeführten Solarzellen und Solarmodule sank gegenüber 2024 um 7,8 % auf 1,8 Milliarden Euro. Deutlicher ging der Wert der exportierten Photovoltaikanlagen in diesem Zeitraum zurück: von 513 Millionen Euro auf 358 Millionen Euro – ein Rückgang von knapp einem Drittel (30,1 %).

China ist aus deutscher Sicht mit Abstand das wichtigste Herkunftsland für Photovoltaikanlagen: 88,0 % der nach Deutschland eingeführten Photovoltaikanlagen kamen 2025 aus der Volksrepublik. Danach folgten mit großem Abstand die Niederlande (5,2 %).

Der Importwert von Photovoltaikanlagen war 2025 nahezu fünfmal so hoch wie der Exportwert dieser Waren aus Deutschland. Die Exporte gingen zu einem großen Teil in europäische Staaten. Die wichtigsten Abnehmer waren 2025 Italien (15,9 %), Österreich (14,8 %), und die Schweiz (7,2 %).

5 % der Haushalte verkaufen Solarstrom

Wie das Destatis weiter mitteilte, hatten 4,9 % der privaten Haushalte (rund 2,0 Millionen) in Deutschland m Jahr 2023 Einnahmen aus dem Verkauf von Solarstrom. Der Anteil hat in den vergangenen Jahren zugenommen: 2018 waren es 2,9 % (1,2 Millionen Haushalte).

Die Einnahmen dieser privaten Haushalte aus dem Stromverkauf lagen 2023 bei durchschnittlich 153 Euro im Monat und sind somit im Vergleich zu 2018 mit monatlich 243 Euro um 37 % gesunken.

