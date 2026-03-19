Das neue Nexis-System von Solaredge vereint einen dreiphasigen Photovoltaik-Wechselrichter mit einem modularen Batteriespeicher. Mit einem Home Backup Interface lässt sich das Nexis-System für Ersatzstrom mit bis zu 20 kW Leistung nutzen.

Solaredge, ein Anbieter für Smart Energy, hat sein dreiphasiges Batteriespeichersystem Nexis in Deutschland auf den Markt gebracht. Das Nexis-System vereint einen neuen dreiphasigen Wechselrichter mit bis zu 20 kW Photovoltaik-Leistung mit einem modularen Batteriesystem. Auch die Fähigkeit zur vollständigen Versorgung des Haushalts mit Ersatzstrom in der Vier-Komponenten-Lösung enthalten. Diese soll ideal auf den deutschen Markt zugeschnitten sein, auf dem es laut Solaredge einen Trends zu größeren Photovoltaik-Dachflächen, höheren Lasten und der Speicherung für den Eigenverbrauch gibt.

Neues Wechselrichterkonzept

Der neue Wechselrichter ist mit einer DC-zu-AC-Überdimensionierung von 200 % ausgestattet. Es soll über ein kompaktes Design verfügen, das weniger Platz als frühere Modelle benötigt und 30,6 kg wiegt, dabei aber die doppelte Leistung unterstützt. Die Inbetriebnahme erfolgt über die Solaredge Go App, die eine Fernkommunikation mit dem Wechselrichter ermöglicht. Eine eingebaute Antenne und ein integrierter DC-Überspannungsschutz machen den Einsatz zusätzlicher externer Komponenten überflüssig. Als Teil des neuen proprietären Multirange-Konzepts von Solaredge unterstützt der Wechselrichter bis zu 20 kW, indem alle Leistungen in einer einzigen Wechselrichtereinheit und Teilenummer zusammengefasst werden. Dies soll die Logistik, die Bestandsverwaltung und die Installationsprozesse für Installateure vereinfachen. Für Installateure sollen sich die Inbetriebnahmezeiten für das gesamte System von mehreren Stunden auf unter 30 Minuten verkürzt haben. Die Plattform ermöglicht es Hausbesitzer:innen zudem ihre E-Auto-Ladegeräte und andere Smart-Home-Geräte über die KI-gesteuerte MySolaredge-App zu synchronisieren.

Der Solaredge Nexis-Wechselrichter verfügt über Siliziumkarbid-Technologie (SiC), die für höhere Leistung und Zuverlässigkeit sorgen soll. SiC-Halbleiterschalter sorgen für einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Leistungsdichte. Das soll bei Photovoltaik-Systemen in Privathaushalten den Wirkungsgrad besonders in Zeiten steigern, in denen die Solarmodule nur wenig Leistung erbringen.

Modularität für Stromspeicher in Privathaushalten

Die Nexis-Heim-Batterie ist laut Hersteller sowohl mit einphasigen als auch mit dreiphasigen Wechselrichtern kompatibel, sodass Installateure dieselbe Batterie für beide Anwendungen verwenden können. Mit 4,9-kWh-LFP-Batterieblöcken, die sich zu 19,6 kW pro Batteriestack stapeln lassen, und mit bis zu vier Stacks pro Wechselrichter liefert das System eine Gesamtkapazität von bis zu 78,4 kW. Mit einem Home Backup Interface lässt sich das Nexis-System für eine Versorgung des Hauses mit Ersatzstrom mit bis zu 20 kW Leistung nutzen.

In Nexis setzt Solaredge auch eine neue Battery-Optimizer-Technologie ein. Diese soll jeden Batterieblock unabhängig überwachen und verwalten. Diese kann die Effizienz bei niedriger Leistung verbessern, indem sie jeweils nur einen Block aktiviert und gleichzeitig den Ladezustand über alle Blöcke hinweg ausgleicht. Die Plattform ist laut Hersteller auf einfache Wartung ausgelegt. Komponenten wie die DC-DC-Platine lassen sich an der Installation leicht austauschen, was den Serviceaufwand reduziert und es einem einzelnen Installateur ermöglicht, Batterieblöcke effizient zu reparieren.

Das Solaredge Nexis verfügt zudem über die eine Thermo-Shield-Sicherheitstechnologie, die einen mehrschichtigen Brand-, Elektro- und Wärmeschutz bieten und die aktuellen UL 9540A-Normen übertreffen soll. Das System ist so konzipiert, dass thermische Ereignisse auf eine einzelne Zelle begrenzt bleiben und es eine Ausbreitung auf benachbarte Zellen verhindert.

Das dreiphasige Batteriesystem Nexis kann man ab sofort in Deutschland bestellen. Das aktuelle Angebot umfasst einen einzelnen Stacks. Die volle Speicherkapazität von 78,4 kWh soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH