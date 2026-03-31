AIKO ABC-Solarmodule: Fortschrittliche Solartechnik mit hoher Preisstabilität und zertifizierter Dachintegration mit TRI-ROOF+

Die Anforderungen an moderne Photovoltaiksysteme steigen stetig: Höhere Leistung, einfache Montage und langfristige Zuverlässigkeit sind entscheidend. Die AIKO ABC-Solarmodule mit All Back Contact-Technologie (ABC) erfüllen diese Kriterien.

Die All-Back Solarmodule eröffnen neue Möglichkeiten für effiziente und wirtschaftliche Solarprojekte und enorme Preisstabilität im Vergleich zu anderen Herstellern aufgrund silberfreier Kontaktierung. In Kombination mit dem TRI-ROOF+ Indachsystem von TRITEC entsteht eine zertifizierte, ästhetische Lösung, die besonders für Planer und Installateure relevant ist.

Verbesserte Leistung durch All Back Contact-Technologie

Die AIKO ABC-Module verlegen alle elektrischen Kontakte auf die Rückseite der Solarzellen. Dadurch entfallen Verschattungen durch Vorderseitenkontakte, was die aktive Fläche vergrößert und den Wirkungsgrad deutlich steigert. Im Vergleich zu herkömmlichen PERC- oder TOPCon-Modulen erreichen die ABC-Module 6 bis 10 Prozent mehr Leistung. Besonders bei teilweiser Verschattung oder diffusem Licht bleibt die Energieausbeute stabil – ein großer Vorteil bei komplexen Dachflächen und schwierigen Lichtverhältnissen. So trägt die Technologie zu einer insgesamt höheren und verlässlicheren Energieproduktion bei.

Preisstabilität durch silberfreie Kontaktierung

AIKO setzt bei der neuesten Generation seiner ABC-Technologie auf eine silberfreie Kontaktierung auf Kupferbasis. Diese Lösung sorgt für hohe Preisstabilität, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Während viele Hersteller noch auf teures Silber setzen, minimiert AIKO durch Kupfer die Kostenrisiken und bietet eine zukunftssichere Alternative. Diese Stabilität ist besonders für Großprojekte und langfristige Investitionen wichtig.

Robustheit und Langlebigkeit für nachhaltigen Betrieb

Die Module sind mit gehärtetem Frontglas und korrosionsbeständigen Rahmen ausgestattet, die mechanischen Belastungen wie Hagel, Wind und Temperaturschwankungen standhalten. Geprüfte Sicherheitsstandards gewährleisten eine zuverlässige Betriebsführung und reduzieren den Wartungsaufwand. AIKO ABC-Module liefern im ersten Jahr bis zu 18,4 Prozent mehr Energie und über 30 Jahre bis zu 22,2 Prozent mehr Ertrag als Standardmodule, was die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessert. Die robuste Bauweise minimiert zudem das Risiko von Mikrorissen und anderen Schäden, die die Lebensdauer beeinträchtigen könnten.

Sicher und ästhetisch – zertifiziert für harte Bedachung mit dem TRI-ROOF+ PV-Indachsystem

AIKO ABC-Doppelglasmodule eignen sich nicht nur für herkömmliche PV-Aufdachsysteme, sondern erfüllen in Kombination mit dem PV-Indachsystem TRI-ROOF+ von TRITEC die Kriterien einer harten Bedachung. So bieten sie ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten und eine nachhaltige Lösung, die den hohen Anforderungen an baulichen Brandschutz und mechanische Belastbarkeit gerecht wird und die Ästhetik einer herkömmlichen Aufdachanlage deutlich übertrifft. Nur wenige Solarmodultypen und PV-Indachsysteme erfüllen diese Kriterien hinsichtlich Stabilität, Qualität und Brandschutz.

Fazit: AIKO ABC-Solarmodule bieten hinsichtlich Effizienz, Langlebigkeit und Preisstabilität eine langfristig starke Investition. In Kombination mit dem PV-Indachsystem TRI-ROOF+ von TRITEC überzeugen sie zudem mit höchster Sicherheit für harte Bedachungen.

Quelle: TRITEC | TRIENERGY Deutschland GmbH