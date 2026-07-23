EEG-Novelle und Netzpaket: Breite Kritik an den Regierungsplänen

Die Kritik an der geplanten EEG-Novelle und dem Netzanschlusspaket reicht inzwischen weit über die Solarbranche hinaus. Auch Energiewirtschafts-, Bürgerenergie- sowie Wind- und Bioenergieverbände sehen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Im Mittelpunkt stehen dabei das Zusammenspiel von Förderung, Stromvermarktung, Netzanschluss und Investitionssicherheit.

Solarverbände sehen Risiken für den Dachanlagenmarkt

Marktintegration kleiner PV-Anlagen stößt auf Kritik

Einigkeit besteht bei nahezu allen Solar- und Erneuerbarenverbänden darin, dass die geplante stärkere Marktintegration kleiner Photovoltaikanlagen zu früh komme. Kritisiert werden vor allem die vorgesehene Abschaffung der festen Einspeisevergütung für neue Anlagen bis 25 Kilowatt nach einer Übergangsphase sowie die schrittweise Ausweitung der verpflichtenden Direktvermarktung auf kleinere Anlagen.

Nach Einschätzung der Verbände fehlen bislang die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für diesen Systemwechsel. Genannt werden insbesondere der schleppende Smart-Meter-Rollout, fehlende standardisierte Direktvermarktungsmodelle sowie zusätzliche Kosten und Bürokratie für Betreiber und Installationsbetriebe. Der Bundesverband des Solarhandwerks warnt, dass Handwerksunternehmen künftig deutlich umfangreichere Beratungsleistungen zu Direktvermarktung, Energiemanagement und dynamischen Stromtarifen übernehmen müssten.

Der BSW-Solar rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Dachsegment um mehr als zwei Drittel einbrechen könnte. Auch die Naturstrom AG, das Bündnis Bürgerenergie und der BEE bezweifeln, dass die vorgesehene Übergangsregelung einen funktionierenden Markt schaffen kann. Mehrere Verbände warnen zudem davor, dass Eigentümer Dachflächen künftig nicht mehr vollständig mit Photovoltaik belegen könnten, wenn überschüssiger Strom wirtschaftlich kaum noch eingespeist werden kann.

Weitere Kritik an Dach- und Freiflächenanlagen

Die Kritik beschränkt sich jedoch nicht auf kleine Dachanlagen. Der BSW-Solar sieht auch für Gewerbedachanlagen und Freiflächenprojekte erhebliche Verschlechterungen. Genannt werden unter anderem geringere Ausschreibungsmengen für Dachanlagen, der geplante Wegfall des Volleinspeisebonus, niedrigere Vergütungen für größere Gewerbeanlagen sowie die Abschaffung des Untersegments für besondere Solaranlagen wie Agri-, Moor-, Floating- und Parkplatz-PV.

Netzanschluss und Marktregeln im Fokus

Netzanschlussregeln erhöhen aus Sicht der Branche die Risiken

Beim Netzanschlusspaket sehen zahlreiche Verbände eine Verlagerung wirtschaftlicher Risiken auf Anlagenbetreiber und Projektentwickler. Kritik gibt es insbesondere am Redispatch-Vorbehalt beziehungsweise an entschädigungsfreien Abregelungen, pauschalen Leistungsbegrenzungen, möglichen Baukostenzuschüssen sowie zusätzlichen Eingriffsmöglichkeiten der Netzbetreiber.

BEE, BSW-Solar, Naturstrom, das Bündnis Bürgerenergie und mehrere Landesverbände bezweifeln, dass diese Instrumente den Netzausbau tatsächlich beschleunigen. Stattdessen könnten sie die Finanzierung neuer Projekte erschweren und Investitionen verzögern. Der LEE NRW bewertet die überarbeiteten Vorschläge zwar als Verbesserung gegenüber früheren Entwurfsständen, sieht aber weiterhin eine einseitige Verlagerung der Folgen des schleppenden Netzausbaus auf Betreiber erneuerbarer Anlagen. Der LEE Niedersachsen/Bremen fordert darüber hinaus längere Übergangsfristen für die systemdienliche Anschlussleistung, damit bereits weit entwickelte Projekte nicht nachträglich wirtschaftlich benachteiligt werden.

Änderungsbedarf bei Stromvermarktung und Flexibilisierung

Auch bei der Stromvermarktung sehen mehrere Verbände erheblichen Änderungsbedarf. Die vorgesehene Ausgestaltung der zweiseitigen Differenzverträge (CfDs) könnte nach Einschätzung von BEE, BSW-Solar und Naturstrom langfristige Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), Direktstromlieferungen und Eigenversorgung erschweren. Sie plädieren deshalb für Marktwertkorridore sowie Ausnahmen für PPAs und Direktbelieferungsmodelle.

Zugleich vermissen mehrere Organisationen Fortschritte bei Energy Sharing, Mieterstrom und der gemeinsamen Nutzung bestehender Netzverknüpfungspunkte. Nach ihrer Auffassung setzt eine stärkere Marktintegration voraus, dass zunächst die Digitalisierung der Netzinfrastruktur, der Smart-Meter-Rollout und standardisierte Prozesse vorangetrieben werden.

Mehrere Verbände fordern außerdem bessere Rahmenbedingungen für Batteriespeicher. Dazu zählen insbesondere die gemeinsame Nutzung von Netzanschlüssen mit Erneuerbare-Energien-Anlagen, ein Vorrang steuerbarer Speicher beim Netzanschluss sowie eine stärkere Einbindung von Speichern in netzdienliche Betriebskonzepte. So ließen sich bestehende Netzkapazitäten effizienter nutzen und Abregelungen vermeiden.

Auch Wind- und Bioenergie sehen Nachbesserungsbedarf

Die Kritik reicht inzwischen über die Solarbranche hinaus. Zwar begrüßen BDEW, Naturstrom und der LEE NRW die geplanten zusätzlichen Ausschreibungen von zwölf Gigawatt Windenergie an Land bis 2030. Gleichzeitig warnen mehrere Verbände vor neuen Belastungen für Windenergieprojekte. Genannt werden unter anderem der geplante Pachtdeckel, Änderungen beim Referenzertragsmodell sowie zusätzliche wirtschaftliche Risiken durch die neuen Netzanschlussregeln.

Naturstrom kritisiert insbesondere die vorgesehenen Verschlechterungen beim Referenzertragsmodell für Windenergie in Norddeutschland. Der LEE Niedersachsen/Bremen lehnt zudem den geplanten Pachtdeckel für Windenergieprojekte ab und fordert längere Übergangsfristen für neue Anschlussregelungen.

Auch die Bioenergiebranche sieht erheblichen Änderungsbedarf. Das Hauptstadtbüro Bioenergie hält die vorgesehenen Ausschreibungsvolumina für nicht ausreichend, um bestehende Anlagen langfristig zu erhalten, und kritisiert die geplante Streichung der Biomethan-Ausschreibungen. Nach Angaben des Verbandes könnten allein flexibilisierte Biogasanlagen kurzfristig bis zu zwölf Gigawatt gesicherte Leistung bereitstellen. Auch der BEE fordert deutlich höhere Ausschreibungsmengen für Biomasse, um flexible Erzeugungskapazitäten zu sichern.

Beide Verbände sehen Bioenergie als wichtigen Baustein eines flexiblen Stromsystems und kritisieren, dass das Potenzial gesicherter erneuerbarer Leistung im Entwurf nicht ausreichend berücksichtigt werde.

Kritik auch am Gesetzgebungsprozess

Neben den inhaltlichen Punkten stößt auch das Verfahren auf breite Kritik. BDEW, DGS sowie die Landesverbände LEE NRW und LEE Niedersachsen/Bremen bemängeln übereinstimmend, dass für die Verbändeanhörung lediglich drei Werktage vorgesehen sind. Angesichts der Komplexität zweier eng miteinander verzahnter Gesetzesvorhaben sei dieser Zeitraum nicht ausreichend, um deren Auswirkungen fachlich zu bewerten.

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte richtet sich die Kritik der Verbände weniger gegen einzelne Regelungen als gegen deren Zusammenspiel. Nach ihrer Einschätzung verlangen die Entwürfe eine stärkere Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien, ohne zugleich die erforderlichen Voraussetzungen bei Digitalisierung, Stromvermarktung, Netzanschluss und Investitionssicherheit zu schaffen. Damit dürfte sich die weitere parlamentarische Beratung weniger um einzelne Förderinstrumente drehen als um die Frage, wie sich Ausbau und Systemintegration der erneuerbaren Energien miteinander verbinden lassen.

Mehr Details finden sich in einem Solarserver-Beitrag der Solarthemen-Redaktion. Weitere Beiträge zu einzelnen Punkten werden folgen.

Quelle: Bundesverband des Solarhandwerks / Naturstrom AG / Bündnis Bürgerenergie / BEE / BSW-Solar / LEE NRW / LEE Niedersachsen/Bremen / BDEW / Hauptstadtbüro Bioenergie | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH