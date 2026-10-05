Photovoltaik: Next2Sun beantragt Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Zuletzt hatte Next2Sun mit einer Finanzierungskampagne versucht, den notwendigen Kapitalbedarf einzusammeln. Da das Finanzierungsziel nicht erreicht werden konnte, müssen nun Teile der Firmengruppe Insolvenz anmelden.

Die Next2Sun-Gruppe hat für Teile des Unternehmens die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. In den vergangenen Wochen hat die Gruppe eine Finanzierungskampagne durchgeführt, die laut Unternehmen eine hohe Resonanz ausgelöst hat, ihr Ziel jedoch verfehlt hat. Zahlreiche Aktionäre, Investoren, Kunden und Geschäftspartner signalisierten ihre Unterstützung für das Unternehmen. Neben Aktienzeichnungen sollen unterschiedliche Kreise dem Unternehmen weitere Finanzierungsoptionen und Unterstützungsangebote unterbreitet haben.

Da die Fortführung des Agri-Photovoltaik-Spezialisten auf einer belastbaren und verlässlichen Finanzierungsbasis beruhen muss, hat Next2Sun sämtliche eingegangenen Zusagen und wesentliche Finanzierungsangebote in den vergangenen Tagen sorgfältig geprüft und bewertet. Im Zuge dieser Prüfung musste das Unternehmen feststellen, dass ein Teil dieser Angebote nicht den nötigen Verbindlichkeitsgrad aufwies, um den Kapitalbedarf für eine mittelfristig gesicherte Fortführung mit ausreichender Sicherheit zu decken.

Next2Sun Technology und Next2Sun Mounting Systems von Insolvenz betroffen

Vor diesem Hintergrund sah sich die Gesellschaft gezwungen, beim zuständigen Amtsgericht Saarbrücken die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu beantragen. Betroffen sind die Next2Sun Technology GmbH und die Next2Sun Mounting Systems GmbH. Nach jetzigem Stand sind die Next2Sun AG sowie die Next2Sun Projekt GmbH nicht betroffen. Die Next2Sun Projekt GmbH will alle laufenden Projektentwicklungen weiter vorantreiben. Auch die Projektgesellschaften, die bereits realisierte Agri-PV-Anlagen betreiben, sind nicht insolvent.

Der Geschäftsbetrieb der von der Insolvenz betroffenen Gesellschaften will die Gruppe fortführen. Laufende Photovoltaik-Projekte will man auf ihre wirtschaftliche Umsetzbarkeit prüfen und nach Möglichkeit weiterführen. Gleichzeitig will das Unternehmen die Suche nach Investoren fortsetzen. Ziel ist es, möglichst viele Arbeitsplätze sowie das im Unternehmen vorhandene Know-how zu erhalten. Die in den vergangenen Wochen erzielte Marktresonanz und die bereits vorliegenden Investitionszusagen bilden laut Unternehmen eine wichtige Grundlage für weitere Gespräche über die Zukunft und mögliche Sanierungsoptionen des Unternehmens. Für die aktuelle Aktienemission gilt: Da man das erforderliche Finanzierungsvolumen nicht erreicht hat, kommt die Beteiligung nicht zustande. Entsprechend werden, wie bereits angekündigt, keine Anlegergelder entgegengenommen.

„Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie stark die Unterstützung für unsere Vision einer nachhaltigen Verbindung von Landwirtschaft und Solarenergie ist. Auch wenn die Finanzierung nicht in dem erforderlichen Umfang gesichert werden konnte, werden wir alles daransetzen, die vorhandenen Chancen für eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens zu nutzen“, sagt Heiko Hildebrandt, Vorstand Next2Sun.

Mit Energiekonzepte Deutschland befindet sich ein weiteres Unternehmen der Photovoltaik-Branche im Insolvenzverfahren.

Quelle: Next2Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH