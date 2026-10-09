Im September 2026 kostete Solarstrom an der Börse 8,177 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vormonat und rund doppelt so viel wie im September des Vorjahres. Auch die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom waren im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so hoch.

Der Monatsmarktwert Solar ist im September 2026 auf 8,177 Cent pro Kilowattstunde (kWh) geklettert. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im August kostete Solarstrom im Mittel noch 6,359 Cent/kWh. Im September des Vorjahres kostete Solarstrom nur 4,307 Cent/kWh. Den Spotmarktpreis für den September geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 14,482 Cent/kWh an. Somit war Solarstrom auch diesen September sehr viel billiger als Strom zum Spotmarktpreis.

Die Marktwerte für Windstrom blieben im Vergleich zum August stabil. Der Monatsmarktwert für Windstrom an Land kletterte im September auf 10,94 Cent/kWh. Im Juli hatte der Windstrom an Land noch 11,545 Cent/kWh gekostet, war also etwas teurer. Der Marktwert für Windstrom auf See lag im September 2026 bei 11,974 Cent/kWh. Das ist fast genauso viel wie im Vormonat, als Offshore-Windstrom noch 11,967 Cent/kWh kostete. Im Vergleich zum September des Vorjahres war Windstrom aber fast doppelt so teuer.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Auch im September gab es Phasen mit negativen Strompreisen. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab September 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung in allen Phasen mit negativen Strompreisen. Ausgefallene Zeiten verlängern den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH