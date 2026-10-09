Österreich: Verbände kritisieren Pläne für Batteriespeicher-Netzentgelte

Die geplante Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung droht zu einer Batterieverzögerungs-Verordnung zu werden. Das befürchten die Verbände PV&B Austria, Windkraft Österreich und der Bundesverband Energiespeicher

Die österreichische Regulierungsbehörde E-Control will eine Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) beschließen. Die Verordnung soll die Netzentgelte beim Betrieb von Batteriespeichern festlegen. Die Verbände PV&B Austria, Windkraft Österreich und der Bundesverband Energiespeicher kritisieren, dass die Behörde Branchen-Fachleute in den Beschluss der finalen Verordnung nicht eingebunden hat. In der Begutachtung habe man über 1.000 Seiten an Stellungnahmen eingebracht und in unzähligen Einzelgesprächen erläutert. Statt eines fachlich und transparenten gemeinsamen Abschluss des Prozesses habe die Behörde nun offenbar in Verhandlungen hinter verschlossenen Türen Partikularinteressen bevorzugt. Diese intransparente Entwicklung sei eine denkbar schlechte Vorlage.

Statt den Standort Österreich zu stärken, droht die finale Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) nach Einschätzung der Verbände genau das Gegenteil zu bewirken. Schon heute fehlt es im österreichischen Energiesystem an ausreichender Flexibilität – und diese Lücke wird sich weiter vergrößern, wenn der Ausbau von Speichern nicht rasch erfolgt. Die Folge sind steigende Systemkosten: Strom wird nicht günstiger, Netzengpässe nehmen weiter zu und der Bedarf an zusätzlichem Netzausbau steigt. Andere EU-Länder bauen Stromspeicher aus. Die Verbände heben das Beispiel Deutschland hervor, wo der Bund die netzentlastenden Funktionen von Stromspeichern in den Netzgebühren berücksichtigt. Das hat laut einer Studie des Fraunhofer IEE bereits zu Kosteneinsparungen von 3,9 Milliarden Euro pro Jahr für Stromkunden in Deutschland geführt.

Anders in Österreich: Die SNE-G-V in ihrer derzeitigen Ausgestaltung hat laut den Verbänden das Potenzial zu einer reinen „Batterieverzögerungs-Verordnung“ zu verkommen. Auch die in Aussicht gestellte Option, Fehler im Laufe des nächsten Jahres nachzubessern, greife zu kurz. Die Regierung müsse dafür sorgen, die politischen Ziele sicherzustellen. Der österreichische Strommarkt brauche rasch Entlastung durch Stromspeicher sowie Planungssicherheit und Kontinuität.

Netzentgelte beeinflussen Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern

Die Verbände sehen die Regierung ist in dieser Sache gefordert. Es gehe darum, die netzentlastenden Funktionen von Stromspeichern in den Netzgebühren anzuerkennen und diese durch strenge, jedoch effektive Regularien einzufordern. Dieser entscheidende Sachbezug fehle, womit Stromspeicher keinen Anreiz haben entlastend zu agieren und damit im System fehlen. Dabei zeigen aktuelle Studien zeigen, dass die Höhe der Abgaben einen signifikanten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeicherprojekten hat. Daher fordern die Verbände eine Gleichstellung mit Pumpspeichern.

Quelle: PV&B Austria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH